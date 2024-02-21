謝國樑質疑林右昌讓利NET　爆前市府「變動權利金」是0元

▲「謝國樑絕不出賣基隆市產 並追究林右昌當年責任」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

NET之間的基隆東岸商場建物產權風暴持續延燒，基隆市長謝國樑今（21）日親赴國民黨中央舉辦記者會。面對外界質疑權利金從5050萬縮水為1500萬，謝國樑表示，林右昌巧妙利用會計達成目標，當時總權利金就是5050萬左右，變動權利金是0元，而他總額則是6775萬；國民黨基隆市黨部主委吳國勝也批，基隆市民對謝滿意度高達八成以上，難道林右昌妒忌謝國樑的施政成績，才要使用這種手段甚至要去罷免，「我認為應該要反制，去罷免民進黨基隆議員！」

謝國樑指出，他的所作所為都是為了維護基隆市民最大的權益，不會像林右昌一樣放任產權模糊，造成這麼多紛爭。謝國樑說，跟基隆市府簽約的大日開發公司，有很多轉租的不正常作法，基隆市府會提出更多證據讓大眾了解。

謝直言，這次東岸商場經營權的攻擊手段，是有政治跟選舉目的，他毫不畏懼，因為基隆市民不會支持這樣的作為，「也許他們可以造成很多聲量，但基隆市民很清楚我是在維護他們的權益，不讓價值25億的市產落入民間企業手上。」

林右昌昨批評，謝國樑固定權利金就是1500萬，別把變動權利金（指營運後，每年依照營運收入比例繳交主辦機關的非定額權利金）那種八竿子還沒有的東西放在一起，反而暴露市政府調降租金、固定權利金的問題。面對林右昌指控，謝國樑回應，林右昌巧妙利用會計達成目標，稱林時期的固定權利金就是5000多萬，變動權利金是0元，因此應該要看總收入而不是看哪個單一科目比較多。

吳國勝也質疑，林右昌是否有跟NET有私下的協議，根據內部民調，群眾對謝國樑有高達八成滿意度，是不是林右昌妒忌這個成績？才要使用這種手段甚至要去罷免，「我認為應該要反制，去罷免民進黨基隆議員！」

