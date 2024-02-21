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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳黨內醞釀陳情！組織部主任內定黃成峻惹議　柯文哲：等中央委員會

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲於農曆年後進行一系列人事調整，傳出要將黨組織系統一分為二，除了既有組織部以外，新設「社會發展部」，但內定組織部主任由桃園市黨部主委黃成峻出任，預計21日中央委員會定案，引發黨內不滿。對此，柯文哲表示，相信眾人智慧超越個人智慧，就由中央委員會討論。

▲▼ 柯文哲出席第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，會前受訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，會前受訪。（圖／記者黃克翔攝，下同）

隨著2024總統、立委大選落幕，民眾黨開始進行一系列檢討及組織調整，包括日前將黨中央的新聞與文宣分開，除了既有文宣部以外，新建新聞部來處理輿情。

外傳面對柯文哲最弱的地方組織經營，除了既有組織部以外，還要新設「社會發展部」，組織部主任預計由黃成峻出任，社發部主任則為民眾黨客委會主委張清俊接任，預計21日中央委員會通過此人事案。

但組織部主任內定人選黃成峻一事在黨內傳開後，引發諸多不滿，醞釀向黨中央陳情擋下人事。黨內不滿黃過去用人、覓才都具爭議，例如曾推薦立委人選馬治薇，好在被民眾黨中央委員會擋下，最終未獲提名，事後被爆出涉嫌收受中國大陸政治獻金，涉犯《反滲透法》遭桃園檢調聲押禁見，進而遭開除黨籍。

針對黃成峻要接組織部主任的爭議，柯文哲21日上午出席內科捐血活動時回應，人事案要送中央委員會討論，黃20日好像有出來解釋，就看對方的解釋有沒有說服大家。

媒體追問，此人事案是否確定通過，黃的諸多爭議會不會影響通過與否？柯文哲提及，要相信眾人智慧超越個人智慧，反正中央委員會會拿出來討論。

▲▼ 柯文哲出席第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，會前受訪。（圖／記者黃克翔攝）

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