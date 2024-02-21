北海岸戲水洗澡被偷拍！正妹奪門報警　越籍男未驅逐出境原因曝

▲24歲越籍男子到北海岸及觀音山國家風景管理處淋浴間，以手機連接藍芽攝影機竊錄女子沐浴畫面。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

每到夏天就要去海邊！郭姓女子赴北海岸戲水，在沐浴間洗澡時，發現疑有鏡頭在拍攝，嚇得她花容失色驚叫，穿上衣後從浴間奪門而出報警，警方也火速逮到24歲越南籍王姓男子，並從其身上扣得手機、藍芽攝影機各1支。士林地院審理後，依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

北海岸擁有美麗海岸線，每到夏天就吸引許多年輕人前往戲水遊玩，交通部觀光署也特別規劃「北海岸及觀音山國家風景區管理處」範圍為淺水灣、幸福灣、白沙灣等處。

去年7月郭姓女子與友人赴海邊戲水，傍晚5時許，到管理處沐浴間盥洗更衣，期間她驚見隔板縫隙疑有反光物，定神一看竟是鏡頭，立刻大叫報警，警方也火速查獲涉案越南籍王姓男子，全案依法送辦。

法院審理時，王男坦承犯行，法官審酌他僅為滿足一己私欲，竟持藍芽攝影機攝錄郭女沐浴影像，此種遭人窺視之不快，足使郭女內心留下難以抹滅陰影，考量雙方未達成和解，影片未外流，依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

法官思量郭女對王男提出刑事附帶民事訴訟，王男尚需留台進行民事訴訟，甚至賠償被害人必要，故不對其宣告強制出境強制處分。