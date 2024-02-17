買到蠟筆小新提袋怪怪的！揪闆娘北車店家賣假貨　抄3279件仿品　

▲北市莊姓老闆娘在大同區店面販賣仿冒「鬼滅之刃」商品。（示意圖／記者黃士原攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市有名莊姓老闆娘看準日本動漫《鬼滅之刃》在台、日爆紅，在鄰近北車店面以19元至169元不等價格販賣仿冒吊飾、掛飾等周邊商品，直到警方佯裝買家，購得仿冒蠟筆小新提袋，隨後並持法院搜索票執行搜索，當場扣得3279件仿冒商品。士林地檢署偵結，依違反著作權等將她提起公訴。

起訴指出，莊女從2020年起從不明處引大量仿冒鬼滅之刃、哆拉A夢等知名動漫人物商品，並將吊飾、包包等以價格19元至169元不等價格在鄰近北車商圈店家陳列販賣商品。

2023年3月22日，警方佯裝買家到其商行購買蠟筆小新商標提袋，確定是仿冒品後，同年4月7日持法院核發搜索票突襲搜索，果真搜出三麗鷗、任天堂等仿冒商品，全案經日商任天堂、木棉花公司提告移送偵辦。

警詢、偵查時，莊女坦承犯行，檢方根據經濟部智慧財產局商標資料、商標權人三麗鷗、LINE公司在台授權代表萬國法律事務所侵害商標權真仿品比對報告等，依販賣仿冒商標商品、散佈侵害著作財產權之重製物罪起訴，並向法院聲請簡易判決。至於扣案仿冒商品、獲利2000元則依法宣告沒收。