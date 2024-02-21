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到書展喝咖啡、吃早餐！5出版社打造小確幸角落「待在這裡也不錯」

▲▼2024台北國際書展，「日創意文化、重版文化、啟明出版、新經典文化以及早安財經」五家風格出版聯手打造「待在這裡也不錯」。（圖／記者林育綾攝）

▲2024台北國際書展，五家風格出版聯手打造前所未有的空間「待在這裡也不錯」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2024台北國際書展」即日起至2月25日在台北世貿一館展出，其中日創意文化、重版文化、啟明出版、新經典文化以及早安財經，5家出版社結合家居品牌眠豆腐，打造一個溫馨、舒適，不同以往的閱讀空間「待在這裡也不錯」，總編輯們每天早上還會準備咖啡、麵包，只要參加讀書會就能享用質感早餐。

▲▼2024台北國際書展，「日創意文化、重版文化、啟明出版、新經典文化以及早安財經」五家風格出版聯手打造「待在這裡也不錯」。（圖／記者林育綾攝）

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▲總編輯們每天會準備咖啡、麵包等。（圖／記者林育綾攝）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

「待在這裡也不錯」在書展期間，總編輯們每天會準備樂沐麵包、Fika Fika咖啡掛耳包，只要參加讀書會的早鳥讀者，就可享受質感絕佳的早餐。此外每天還會提供不同的「總編選物」，送給前20名消費（不限金額）的讀者。

展區以「家」為概念，結合家居品牌眠豆腐的展位家具佈置，一進入展區，溫馨又舒適的氛圍，彷彿回到自己的家中，書籍也猶如家中的書櫃，可依照每天的心情與需求，隨性選取試閱，讓閱讀融入日常，享受有書陪伴的時刻。 

▲▼2024台北國際書展，「日創意文化、重版文化、啟明出版、新經典文化以及早安財經」五家風格出版聯手打造「待在這裡也不錯」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展區以「家」為概念，結合家居品牌眠豆腐的家具佈置。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2024台北國際書展，「日創意文化、重版文化、啟明出版、新經典文化以及早安財經」五家風格出版聯手打造「待在這裡也不錯」。（圖／記者林育綾攝）

書展期間共55場講座，包括馬世芳、李桐豪、馬尼尼為、葉郎、陳德政、鄒欣寧、宋尚緯、徐珮芬、林達陽、劉秝緁、Peter Su、林宏文、孫明儀、小啼大作Play BIG Music（Wooi、汪汪）、動物溝通師 Leslie、葉揚、吳守鋼、郭源元、藍白拖、Summerise、高琹雯、温秉錞、林佳龍、朱得嘉、吳東軒等數十位作家，以及方格子、Readmoo、新北文化季刊等，主題概括了大人、小孩、毛小孩，包含知識型對談、身心靈探索、出版生態的數位之戰等，接續熱鬧登場。

▲▼2024台北國際書展，「日創意文化、重版文化、啟明出版、新經典文化以及早安財經」五家風格出版聯手打造「待在這裡也不錯」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「待在這裡也不錯」期望帶來家的溫馨、舒適感。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2024台北國際書展，「日創意文化、重版文化、啟明出版、新經典文化以及早安財經」五家風格出版聯手打造「待在這裡也不錯」。（圖／記者林育綾攝）

現場除了有5家出版社的精采紙本書外，早安財經也首度與Readmoo合作，現場販售電子書；無論紙本書或電子書，購書滿千還有好禮雙重抽活動。書展現場也有購書優惠，單書79折、雙書75折優惠（部分商品除外），任購6本以上再享免費宅配，滿額都參加抽獎，可抽眠豆腐雙人床墊 、眠豆腐枕頭等帶回家。

▲▼2024台北國際書展，「日創意文化、重版文化、啟明出版、新經典文化以及早安財經」五家風格出版聯手打造「待在這裡也不錯」。（圖／記者林育綾攝）

▲展位有5家出版社的精彩選書，也有購書優惠。（圖／記者林育綾攝）

「待在這裡也不錯」
展期：即日起～2024年2月25日
地點：台北世界貿易中心世貿一館（D819展位）
（鄰近基隆路，出入口21、22）

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