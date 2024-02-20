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賴清德逛書展狂掃61本書！從書單看未來總統喜好⋯漫畫、歷史入列

▲▼賴清德出席2024國際書展。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴清德現身「2024國際書展」。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／台北報導

「2024台北國際書展」今（20）日起～2月25日在台北國際書展舉行，副總統賴清德也到書展逛了一下午，狂掃共61本圖書，其中也不乏出版社主動推薦，像是有台漫、台灣歷史等書籍，還有大塊出版《再談阿共打來怎麼辦》也在其中成為亮點！

▲▼賴清德逛「2024台北國際書展」狂掃60多本書。（圖／記者林育綾攝）

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▲賴清德逛「2024台北國際書展」狂掃60多本書。（圖／記者林育綾攝）

賴清德今日下午現身台北國際書展，各家出版社也紛紛款待並主動推薦書籍，像是大辣漫畫《閻鐵花》由漫畫家常勝創作，描述出身京劇世家的高中少女，遭遇滅門血案；也有輕鬆的人氣題材《宅男打籃球》；蓋亞《青空下的追風少年》等。

近來文化部號召21個國家級團隊的演出《1624》同名劇本書也在其中，人氣心理書《蛤蟆先生去看心理師》、《彩色怪獸 情緒醫生》也入列。大塊文化董事長郝民義更推薦許多重磅書籍，像是《再談阿共打來怎麼辦》、《甘迺迪》等。除此之外，賴清德也購入了霹靂布袋戲桌遊、天橋上的魔術師拼圖。

賴清德逛「2024台北國際書展」購買書單：

【蓋亞文化】
1 報導者事件簿001留學黑工
2 報導者事件簿002神木下的罪行
3 報導者事件簿003無體溫關係
4 青空下的追風少年
5 鯨舟堂 休業中
6 姓司武的都得死
7 芭蕉的芽 第二集
8 古道先蹟 尋訪阿公林衡道走讀新鮮事
9 安雅之地

【春山出版社】
10 橫斷台灣-追尋台灣高山植物地理起源
11 台灣經濟四百年
12 台灣美術兩百年上，摩登時代
13 台灣美術兩百年下，島嶼呼喚

【明白出版社】
14 島鏈風雲
15 地緣政治印度新強權

【聯經出版社】
16 看得見的台灣史 人間篇
17 看得見的台灣史 空間篇
18 看得見的台灣史 時間篇
19 而獨角獸倒立在歧路
20 小王子

【時報】
21 自由與干預
22 最佳狀態
23 動盪
24 鱷眼晨曦

【大塊】
25 南方寂寞鐵道
26 台灣????
27 沒有門檻的幸福
28 甘迺迪
29 再談阿共打來怎麼辦
30 種子和風
31 中國任務：美國駐華記者口述史
32 他們沒在寫小說的時候
33 帶牠回家的路上

【大辣】
34 閻鐵花

【新經典文化】
35 也好吃

【字畝】
36 黑熊學院：少年防衛課

【離島出版】
37 小島說話：當馬祖遠離戰地，成為自己

【威向】
38 貓妖傳

【原漫】
39 宅男打籃球
40 查無犯罪事實

【印刻文學】
41 1624（孫翠鳳、唐美雲）

【雙囍】
42 電影裡最重要的是人

【讀書共和國】
43 我深愛的國家
44 中國是怎麼形成的

【今周刊】
45 紅色賭盤

【貓頭鷹】
46 著色台灣舊日風雲
47 台灣老花磚全圖錄

【巴巴文化】
48 HOME

【三采文化】
49 蛤蟆先生去看心理師
50 彩色怪獸 情緒醫生

【林奕辰】
51 二零七之骨

【暖暖書屋】
52 台灣巷弄
53 地景的刺點

其他：
54 UNSEEN LITHUANA
55 GHOST TOWN
56 A HISTORY OF TAIWAN LITERATURE
57 ATTITUDES

58 特殊傳說3 2024珍藏特裝組
59 霹靂布袋戲桌遊
60 天橋上的魔術師拼圖
61 虎爺實習中

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關鍵字：

賴清德2024台北國際書展

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