台灣燈會台南高鐵燈區24日啟燈　黃偉哲要求落實交通規劃與整備

▲台灣燈會高鐵燈區24日元宵節啟燈，市長黃偉哲20日視察高鐵燈會各項整備進度，特別要求交通局務必落實相關交通規劃並於展期間滾動檢討，讓交通便利通暢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣燈會高鐵燈區24日元宵節啟燈，為期16天的燈會活動預期將吸引國、內外大量觀光客蒞臨參訪，市長黃偉哲20日視察高鐵燈會各項整備進度時，特別要求交通局務必落實相關交通規劃並於展期間滾動檢討。

黃偉哲市長指示市府跨局處通力合作做好交通疏運工作，也呼籲參觀民眾多多使用大眾運輸工具前來，自行開車、騎車者請依循交通管制牌面導引並將車輛停放於燈會周邊停車場，共同維護燈會周邊交通安全與秩序。

交通局局長王銘德表示，到達高鐵燈區最方便的方式為搭高鐵或台鐵沙崙線抵達高鐵台南站及台鐵沙崙站，或是搭乘H31市府快線、62平實快線抵達高鐵燈區轉運站，只要步行5分鐘即可抵達燈區。另為兼顧賞燈人潮安全與行車動線順暢，高鐵燈區展燈期間周邊實施道路封閉管制的路段有武當路(站區南路至歸仁12路南下車道)、歸仁12路(高鐵1路至武當路雙向，及武當路至歸仁大道東向車道)、歸仁18路全段、大武路2段(中正南路2段至歸仁大道西向車道)及高鐵1路(高鐵大道至大武路2段雙向)等路段，作為行人徒步區及接駁車專用車道，請穿越性車流儘早改道。鄰近的歸仁14路、歸仁16路、歸仁7路30巷、歸仁7路46巷、高鐵3路、高鐵6路、歸仁15路(僅限假日)等部分路段則封閉作為機車臨時停車場，請機車族多加使用。自行開車前來的民眾則可透過台86、台28、台39、台19甲、歸仁13路等替代道路，將車輛停放在高發二路底的26公頃汽車臨時停車場。

交通局長王銘德表示，配合上述交通管制需要，交通局已於上周陸續完成近500處高鐵燈區導引牌面設置，以高鐵燈區為中心向外連結之道路系統都有完整牌面指引燈會目的地，並於接近會場時就近導引車輛前往停車場停放，受管制之道路也都有設置相關牌面揭示管制時段與路段(口)等資訊，提醒用路人確實遵照管制牌面內容並配合現場警察、義交人員指揮行駛。同時因應大量步行人潮有穿越路口需求，燈會期間在大武路與高發2路口、大武路與台39路口及大武路與高鐵一路口等3處號誌路口將啟動行人專用時相，分離人車動線以確保行人安全。

至於停車整備部分，交通局業已完成燈區停車規劃，並增闢26公頃免費汽車停車場(5692席)及5處免費機車停車區(10,411席)，另為因應假日停車需求，降低車輛進入燈區壓力，再商借萬國通路觀光工廠停車場(725席)，於星期例假日(包含週五)1600-2400開放免費停車，並加開紫線免費接駁公車。

交通局長王銘德表示，交通局已預先擬定燈會期間車流疏導計畫，設定燈會期間週邊路口號誌週期自120秒延長至150秒，燈會期間交通局也會在大台南智慧交通中心及燈會指揮中心同時監看本市其他重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略，並適時透過台南市即時交通資訊網(https://tntcc.tainan.gov.tw/TainanTraffic/)、路側資訊可變標誌(CMS)、以及警廣等管道發佈路況導引資訊，以降低主要道路之交通衝擊，紓解壅塞車流。