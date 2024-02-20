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88槍擊案宣判！台南藍軍感謝司法還國民黨清白　要賴清德道歉

▲台南市議會國民黨團發言人蔡育輝指出，88槍擊案宣判策劃人洪政軍判10年，槍手孔祥志判8年，王文宗只判6個月，感謝司法還國民黨清白。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議會國民黨團發言人蔡育輝指出，88槍擊案宣判策劃人洪政軍判10年，槍手孔祥志判8年，王文宗只判6個月，感謝司法還國民黨清白。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

88槍擊案宣判，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝指出，策劃人洪政軍判10年，槍手孔祥志判8年，王文宗只判6個月，此案狠狠甩了民進黨一耳光，感謝司法還國民黨清白，賴清德要道歉。

蔡育輝說，總統大選前民進黨從至中央到地方全推給國民黨，說是國民黨主導策畫88槍擊案，判決出爐，感謝司法還給國民黨清白及公道，王文宗不是指使者，全案都是因為郭再欽涉及太陽光電黑金，利益分配不均所致，請抹黑的賴清德總統公開道歉，蔡筱薇議員若不發送2千份雞排，也公開道歉。

蔡育輝說，民進黨捧著非核家園的神主牌，不但無法讓綠能達標，反而是養了一堆綠蟑螂，郭再欽就是最典型的例子，發展太陽光電一定要拿到饋線，誰有關係誰就能拿到台電主掌的饋線，郭再欽是前民進黨中執委，更是當年蔡英文選總統時台南的財務長，深得民進黨高層青睞，郭再欽利用當紅炸子雞的身分，介入爐碴和太陽光電，多年搞下來成盤根錯節的貪腐黑金集團。

蔡育輝表示，88槍擊案涉及學甲慈濟宮董事長王文宗，因王文宗曾任國民黨學甲區黨部主委，民進黨從黨中央到地方全部栽贓陷害王文宗，連電視競選廣告都不斷誣陷，說是國民黨主導88槍擊案，現在台南地院判決出爐，紅龜洪政軍判10年，槍手孔祥志8年，若王文宗真是教唆者，院方怎會只判6個月，王文宗只是基於鄉親情誼，提供身分證讓紅龜在大陸辦微信，請民進黨公開道歉，莫再抹黑。

蔡育輝喊話之前不斷抹黑的總統當選人賴清德，公開跟國民黨道歉，也跟名譽受損的李全教前議長公開道歉，更請民進黨議員蔡筱薇，願賭服輸，當初他許下承諾，保證王文宗不是主使者，若輸，他請2千份雞排，現在台南地院判決出爐，請蔡筱薇要請鄉親2千份雞排，若不請則公開為抹黑國民黨道歉。

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