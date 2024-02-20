台南88槍擊案「紅龜」洪政軍判10年　「大善人」王文宗6個月

▲2023年時，88槍擊案主嫌洪政軍以及槍手孔祥志在層層戒護下抵台。（圖／記者沈繼昌攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

2022年底九合一大選前，台南爆發學甲88槍案，主嫌「紅龜」洪政軍、孔祥志一度偷渡逃往大陸，最終仍落網押解返國。台南地院今（20）日判洪政軍有期徒刑10年、槍手孔祥志有期徒刑8年，王文宗有期徒刑6月。

台南地檢署於2022年11月10日上午6時許，接獲台南市警局通報，於當日凌晨2時58分許，有歹徒持槍在台南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，再於同日3時6分在同區中正路謝財旺市議員競選總部鐵門亦遭掃射30槍。

▲震驚全國台南88槍擊案，主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸廈門落網。（圖／記者林東良翻攝）

檢警調查，幕後指使者、學甲慈濟宮董事長、有「大善人」之稱的王文宗曾任鎮民代表會主席、國民黨區黨部主委，與謝財旺、郭再欽原本私交甚篤，政治上更有緊密結合，但3人關係於107年底生變，王文宗因故與謝、郭2人交惡。

2022年底九合一大選，謝財旺決定不再參選，推由其女參選延續政治香火。王文宗獲悉後，夥同好友洪政軍等人，共同計畫在選前對郭再欽公司、謝財旺服務處開槍，商議後由洪政軍指揮執行，事後再由王文宗安排逃亡等援助。

▲洪政軍有期徒刑10年、孔祥志有期徒刑8年。（圖／資料照）

王文宗、洪政軍邀集楊、孔、李、郭、謝、蔡等人共謀犯案，並由孔擔任槍手，於兩地連開88槍恫嚇，得手後更換變造車牌製造斷點逃亡。王文宗則安排好偷渡事宜，接應洪、孔2人搭乘漁船偷渡至大陸福建沿岸，隨後兩度搭機前往廈門與洪政軍見面，洪政軍、孔祥志在逃亡108天後於廈門落網，刑事局派員搭機將2嫌押解返台。

台南地院今宣判，洪政軍部分，依共同犯非法持有非制式衝鋒槍罪，處有期徒刑9年6月，併科罰金30萬元；又共同犯受禁止出國處分而出國罪，處有期徒刑8月。應執行有期徒刑10年。

孔祥志部分，依共同犯非法持有非制式衝鋒槍罪，處有期徒刑8年，併科罰金20萬元；王文宗部分，依犯使犯人隱避罪，處有期徒刑6月；郭建彰、楊展華犯使犯人隱避罪，處有期徒刑5月；李、謝、蔡，3人無罪。