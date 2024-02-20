80歲嬤「學女兒做深蹲」！下秒悲劇了...啪一聲「骨折」

▲一名80多歲阿嬤看女兒在做深蹲，於是跟著做。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

長者在平時活動時，都需要放慢且評估自身身體狀況，否則一不小心就有可能受傷。醫學中心急診部主治醫師近日就分享一案例，一名80多歲的阿嬤，看到女兒在旁做深蹲，竟硬要跟著做，結果一不小心就跌倒了，導致手腕骨折必須開刀治療。對此，醫師也提醒，雖然要活到老動到老，但不適合的運動還是要避開。

醫學中心急診部主治醫師在臉書粉專「急診男爸one」發文指出，幾天前有位80多歲的婦女在跌倒後手撐地板，導致手腕腫脹變形，來醫院掛急診，醫師當下一看就是手腕骨折，照完X光後，發現果然是橈骨骨折。

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在等待骨科醫師照會的同時，婆婆的女兒也趕來醫院，得知要開刀後面露懊悔，解釋了媽媽當時的狀況；她說媽媽看到她在做深蹲就硬要跟著做，結果一不小心就跌倒了。

對此，醫師表示，深蹲這種運動對80多歲的長者來說，有點太勉強了，雖然要活到老動到老，但不適合的運動還是要避開。

國民健康署也提供6式坐姿，訓練長者肌力、肌耐力的運動，讓長者在日常生活中可隨時安心運用。每次動作維持3至5秒，重複做10至12次，每個動作可以做3組，過程當中若感到疲憊記得休息一下或補充水分後，千萬不要勉強自己。

一、往上伸懶腰：雙手交叉掌心朝上，若肩膀不會疼痛，可再稍微向上伸展，以舒展上肢進行暖身。

二、左右彎個腰：一手高舉過頭向對側彎，彎腰伸展腰部肌肉。

三、雙手梳梳頭：雙手摸頭，雙肘打開，練習完成生活自理的梳洗動作。

四、坐姿抬起腿：雙腳左右輪流屈膝抬腳，訓練大腿肌耐力，並維持軀幹穩定。

五、轉體抬個腿：雙手放在頭後方，身體轉向一側，抬高同側大腿，腳盡量抬高，讓膝蓋碰到手肘，作可訓練肩膀關節活動、軀幹肌耐力、下肢肌力。

六、雙手畫圈圈：雙手放置於椅子兩側，兩手握拳，同時畫圈，模擬推輪椅的動作，訓練手臂及肩膀活動，這動作可讓失能者增加自理移行的能力。

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