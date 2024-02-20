單親媽租屋遭拒「限租正常家庭」　她怒控歧視：難道我沒家庭？

▲單親媽租屋遭拒，火大投訴媒體。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

租屋或求職時法規都不能設有限制，不少屋主強調限租女性或家庭，但在台灣這都是違法。馬來西亞就有一名單親媽媽投訴媒體，她在找房租屋時遭到歧視，屋主或房仲表示只租給有家室的租客，讓她無奈表示，難道她和小孩不是一個家庭？

▲單親媽一家6人租屋，卻被房仲拒絕。（示意圖／翻攝自pixabay）

綜合外媒報導，一名單親媽媽投訴表示，自己在找房子租屋時碰壁，她遇到屋主表示只租給有家庭的人，當她告知對方自己有家庭是名單親媽媽，反而遭到拒絕，讓她疑惑問，「難道單親媽媽沒有家庭嗎？」不清楚是房仲還是屋主的要求，但覺得相當荒謬。

她附上和房仲的訊息截圖，當中表示自己是和家人同住，有3名成人與3名孩子，但對方卻表示只優先考慮給家庭，這樣的狀況讓她相當生氣。也讓網友同情她的狀況，認為不應該這樣設限。

但也有網友認為，屋主有評估房客繳不繳得出房租的狀況，「房東確實需要過濾租客阿」、「不用強調自己是單親，單親沒有比較可憐」、「可以選不租給家庭的啊」、「租給家庭比較長久，但你們也是家庭沒錯」、「就不要跟他租啊」。

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