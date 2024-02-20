男友偷約吃鍋還打包！她見「超噁鍋底」心寒　網看傻：很羞辱人

▲女網友抱怨，男友帶吃剩的火鍋給自己。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多台灣人喜歡吃火鍋，在選擇聚餐或約會地點時，都會將火鍋店當成首選。不過近日一名女網友就發文抱怨，她先前跟男友提到想吃某家連鎖火鍋店，沒想到男友不僅搶先跟網友去吃，還將吃剩的鍋底打包回來給她，看到「煮爛、顏色混濁」的整鍋湯，讓原PO當場氣炸。而貼文曝光後，不少網友見狀也嚇壞直呼「好噁心！」

原PO近日在Dcard上發文表示，她經常跟男友許願想去吃某家連鎖火鍋店，結果日前男友拋下她，先跟網友去吃了火鍋，還將吃剩的鍋底打包帶回來，表示要給原PO吃，但原PO打開一看，發現該鍋底的狀況慘不忍睹，只剩下「煮到爛掉的菜、沒人要吃的玉米、煮到乾的肉、顏色混濁的湯」，讓人完全沒有食慾。

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▲原PO撈起煮到爛掉的菜。（圖／翻攝自Dcard）

原PO當場憤怒質問男友，對方卻回「裡面不是還有東西吃嗎？」這個回應讓原PO當場傻眼，忍不住吐槽「對啊，看起來好好吃喔，第一次吃就是吃有別人口水的ㄆㄨㄣ（廚餘）」。

貼文一出，許多網友看完紛紛嚇傻，留言直呼「太噁了吧，這個一看就真的是他們吃剩不要的」、「嚇死，如果是男友自己吃就算了，這個根本就是ㄆㄨㄣ」、「帶這什麼垃圾回來，很羞辱人欸」、「真的不是每個人都想吃人家剩下的東西欸」、「觀感不佳說真的」、「多人口水鍋我也無法接受，超級噁心！」「超沒心，是我我會包一鍋新的回來給妳」、「火鍋這種東西會有人打包？那個湯都不知道煮多少東西下去了」。

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