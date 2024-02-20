開工紅包發1600元！員工嫌少「附近給3600」　老闆嘆：人心好可怕

▲原PO表示，自己只是小小的服飾店老闆，給員工1600元開工紅包卻被嫌太少。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名老闆日前在網路上發文，表示春節結束後開工，她包了1600元的開工紅包給員工。沒想到，其中一名年輕女店員竟嫌她紅包包得太少，讓她相當無奈問「是我不懂行情嗎？人心好可怕。」貼文一出立刻引起網友們熱議。

一名服飾店老闆在「匿名公社」中發文，透露她日前開工，發了1600元的開工紅包給員工。沒想到，事後她某次提早到倉庫理貨，竟聽見店內的年輕女員工在聊天，抱怨開工紅包1600元太少，附近店家店員的開工紅包有3600元。

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原PO聽到這番話後感到相當無奈，表示她這間店開業還不到5年，她也只是小小的服飾店老闆，直呼「是我不懂行情嗎？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「開工紅包超過1000就很不錯了，如果不滿意，那就請她去3600那上班啊，不要因為他們的話，影響你自己」、「人往高處爬嘛！勇敢一點問妹妹們要不要提離職去3600那邊上班」、「拿過600，但有就很好了，有些老闆還沒在給的」、「很多了！我以前的老闆開工紅包200元，有給跟沒給一樣」、「像這樣的員工，下次開工我只會單獨給她200，不爽就走人吧」。

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