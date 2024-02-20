　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開工紅包發1600元！員工嫌少「附近給3600」　老闆嘆：人心好可怕

一名服飾店老闆發1600元的開工紅包給員工，卻被嫌少，讓他相當無奈。（示意圖／Pixabay）

▲原PO表示，自己只是小小的服飾店老闆，給員工1600元開工紅包卻被嫌太少。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名老闆日前在網路上發文，表示春節結束後開工，她包了1600元的開工紅包給員工。沒想到，其中一名年輕女店員竟嫌她紅包包得太少，讓她相當無奈問「是我不懂行情嗎？人心好可怕。」貼文一出立刻引起網友們熱議。

一名服飾店老闆在「匿名公社」中發文，透露她日前開工，發了1600元的開工紅包給員工。沒想到，事後她某次提早到倉庫理貨，竟聽見店內的年輕女員工在聊天，抱怨開工紅包1600元太少，附近店家店員的開工紅包有3600元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽到這番話後感到相當無奈，表示她這間店開業還不到5年，她也只是小小的服飾店老闆，直呼「是我不懂行情嗎？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「開工紅包超過1000就很不錯了，如果不滿意，那就請她去3600那上班啊，不要因為他們的話，影響你自己」、「人往高處爬嘛！勇敢一點問妹妹們要不要提離職去3600那邊上班」、「拿過600，但有就很好了，有些老闆還沒在給的」、「很多了！我以前的老闆開工紅包200元，有給跟沒給一樣」、「像這樣的員工，下次開工我只會單獨給她200，不爽就走人吧」。

延伸閱讀
婆婆狂親「害寶寶生病」還搞情勒　人妻見豬隊友1反應心死喊離
大嫂初二回娘家多日才歸　小姑怨「家裡無人打掃」：沒有媳婦的自覺
逾期近1世紀！她還「93年前借的書」　圖書館霸氣不收罰款

ET快訊
快訊／黃捷、徐巧芯大戰！　立院搶麥爆衝突
快訊／撞擊畫面曝！女大生遭輾斃　6騎士直擊嚇傻
iPhone 16 Pro二大新色爆料！　「沙漠鈦」曝光
快訊／立院爆衝突！　藍綠對嗆39分鐘
快訊／23歲女大生遭輾死「零件噴滿地」　校方回應了
預言晚安小雞「會被遣返回台」！　社會老大爆內幕
早起的鳥兒做白工！國民黨6點排隊遞案　3小時就撤案
快訊／食安專報再等等！黃國昌提明加開院會　遭綠拉下協商
宮脇咲良「教堂掉出半球」穿超辣！　兩派爭議吵翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「f翁天信」到底是誰！一票嘉義人崩潰：哪裡都有他　真相曝光

開工紅包發1600元！員工嫌少「附近給3600」　老闆嘆：人心好可怕

鋒面周四抵達！北東濕冷「元宵節探13度」　下周更強冷空氣接力

學測考卷畫「哆啦A夢、星之卡比」　437件亂塗鴉被扣1級分

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他開大絕」店員秒結帳！全場狂讚

限定6月底前！高鐵假期推3大優惠　買來回票免費贈住宿或租車　

學測考生「自首沒帶證件」！大考中心決議「不扣分」原因曝

死亡率8.4%！曾格爾攀14座8千公尺「剩一座」　有望完登寫紀錄

周四變天！北東轉雨「高溫掉到1字頭」　下波挑戰冷氣團時間曝

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

《在暴雪時分》全員都是帥哥！　王星越2002年生...還比吳磊小

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

帶鸚鵡上車狂叫司機傻眼　她拿出玩偶：是腹語啦！

「f翁天信」到底是誰！一票嘉義人崩潰：哪裡都有他　真相曝光

開工紅包發1600元！員工嫌少「附近給3600」　老闆嘆：人心好可怕

鋒面周四抵達！北東濕冷「元宵節探13度」　下周更強冷空氣接力

學測考卷畫「哆啦A夢、星之卡比」　437件亂塗鴉被扣1級分

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他開大絕」店員秒結帳！全場狂讚

限定6月底前！高鐵假期推3大優惠　買來回票免費贈住宿或租車　

學測考生「自首沒帶證件」！大考中心決議「不扣分」原因曝

死亡率8.4%！曾格爾攀14座8千公尺「剩一座」　有望完登寫紀錄

周四變天！北東轉雨「高溫掉到1字頭」　下波挑戰冷氣團時間曝

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

快訊／撞擊畫面曝！高雄女大生遭貨車輾斃　6騎士直擊嚇傻急報警

狗狗遭棄養「蜷縮廢棄沙發」不停發抖　志工見一幕鼻酸：心都碎了

「鴻海納智捷n⁷、Model C」海外現身！將重返大陸或長續航版測試

港「爺孫戀」李龍基小37歲女友保釋遭拒！　遭控6罪最重恐判刑2年

新店大型社區藏金　39戶轉手全都賺「漲幅逾6成」

限時4天！超商「4大咖啡飲品優惠」來了　黑糖珍奶只要37元爽喝

台灣農藥殘留「16種蔬菜」排行！　營養師揭冠軍：很多人常生吃

莊智淵、林昀儒休兵！　中華隊橫掃晉級桌球世團賽24強

日本草莓又見農藥殘留！1.4噸退運銷毀　7製造商「暫停輸入」

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

生活熱門新聞

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

女在交友App遇到斷聯20年玩伴　見新公公卻尷尬了

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

把握好天氣！今飆34℃轉雨時間曝　下周回冬探10度

不怕沒人要！5星座「越老桃花越旺」

彷彿夏天提早報到！高溫飆破30度　專家示警：溫差大要人命

警界「張鈞甯」爆紅！　23歲警中台灣燈會值勤電暈網

排球正妹4國考全中榜　曝3大備考訣竅

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

今「雨水」飆33℃！下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝

實況主爆乳環台「觀眾數曝」　網愣：好慘

士林超佛便當　雙主菜＋4菜只要100

更多熱門

相關新聞

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

近期有一名日本網友搭地鐵時拍下對面乘客，發現竟然假人面孔的模特兒，這讓他當下拍攝影片，並上傳推特覺得相當駭人，影片有不少網友轉傳，也有網友表示曾在東京街頭上看到這名詭異的女子，感覺相當可怕。

24年懷孕17次　她造假領400萬津貼

24年懷孕17次　她造假領400萬津貼

喝完湯就腹瀉「懷疑遭人下藥」！她怒調監視器　結局糗了

喝完湯就腹瀉「懷疑遭人下藥」！她怒調監視器　結局糗了

懷孕了才要結婚！她不小心流產：該怎麼坦白

懷孕了才要結婚！她不小心流產：該怎麼坦白

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

關鍵字：

匿名公社開工紅包周刊王

讀者迴響

熱門新聞

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

長腿妹相親失敗！對話視窗看哭網友

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

唐禹哲認完私生子「豪門女婿地位曝」

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

梅西拍148秒影片澄清　還原香港比賽情況

北市女遭鐵鍊綁腳　速食店客傻眼報警

趙安吉亡！被爆駕特斯拉墜池溺斃

新北已婚名醫爆騙砲女病患！　還要她和朋友上床

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

楊寶楨哽咽崩潰　黃暐瀚一看：這很怪

蘿莉塔被丟包廂　男友在廁所%%%

爺孫戀「36歲女友遭捕」恐被關！

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面