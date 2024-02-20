藍白黨團幹部明晚揪吃飯　柯建銘：與虎謀皮沒有用的

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（20）透露，明（21）晚間國民黨團與民眾黨團幹部將吃飯，希望彼此認識，有問題彼此溝通就好了，引發外界對「藍白合」的揣測。對此，民進黨團總召柯建銘受訪說，「這個叫做與虎謀皮、爾虞我詐，沒有用的」。

柯文哲今天表示，明晚國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、副書記長林思銘，以及民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城有飯局，希望彼此認識，有問題彼此溝通就好了，且自己也會出席。

對於此舉是否代表國民黨被民眾黨牽著鼻子走，柯建銘今天下午受訪說，國民黨和民眾黨要怎麼溝通是他們的事情，就好像傅崐萁與黃國昌要吃飯，「這個叫做與虎謀皮、爾虞我詐，沒有用的」。

此外，針對民眾黨團提案2月21日進行食安專報並逕付二讀，但因無人反對，該案依例交付協商，柯建銘說，黃國昌已經黔驢技窮了，再搞這套，外界看不下去，在立法院要展現問政實力比較重要，老是在作秀、搏聲量、操作網軍，對黃國昌個人和民眾黨都是很大的傷害，呼籲黃適可而止，拜託，韓國瑜也要加油，不要給他搞成這樣「搞不下去」。

柯建銘說，今天國民黨團、民進黨團都沒有反對民眾黨團的提案，黃國昌提案逕付二讀，結果就是交付朝野協商1個月，「不懂不要亂搞！你到底要不要食安報告，講清楚嘛！」

柯建銘回顧，昨天朝野協商明明5分鐘就可以結束，搞了1個多小時，最後不歡而散，就是因為黃國昌自己在那裡作秀、亂搞，「創造這種聲量有什麼用呢？」他說，應該適可而止，否則只會自討沒趣。

至於朝野協商時間，柯建銘說，明天或者後天都可以，大家講好就可以，盼禮拜五進行食安專案報告。他表示，這一題就是黃國昌要面對的，就看協商當天他怎麼講，「遊戲規則要懂，不懂亂搞，最後會沒有辦法下車的！」