彌月蛋糕「誤送前夫家」！她慘遭洗臉　怒轟業者出包：賠償沒誠意

▲彌月蛋糕業者出包，竟誤送到前夫家。（圖／翻攝業者官網）

記者黃士原／台北報導

有位網友在臉書爆料，日前開心的訂購阿默彌月蛋糕，店家卻撈到舊資料，竟然送到前夫家裡，不但打亂她的行程，前夫還打電話來洗臉，業者雖然道歉並送上2盒蛋糕及退款2600元，但她仍無法接受這種沒誠意的處理方式。針對這起事件，業者表示，可以理解消費者情緒反應，後續會交由消保官協助處理。

該位網友在「爆料公社二社」PO文表示，日前原本開心的訂購X默彌月蛋糕，送貨地址、收件人資料都是填寫現任丈夫，沒想到店家撈到電腦舊資料，竟把蛋糕送到前夫家，他還打電話來酸言酸語，讓她整個氣炸並向業者客訴。

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業者雖然道歉並送上2盒蛋糕及退款2600元，但該位網友認為她花了2萬多元，無法接受這種沒誠意的處理方式，直說「叫我體諒他們成本問題，請問誰要體諒我被洗臉？這店家讓我覺得錢賺了，不關他們的事了」。2月8日業者致電網友，希望她可以退一步，並且會再聯絡，但後來卻完全消失，讓她氣的直說「生意好，就可以這樣玩弄客人？」

對於彌月蛋糕送到前夫家，許多網友紛紛表示驚訝且不滿，有人說「這實在太雷了，不能拒收不買了嗎」、「這什麼八點檔劇情」、「下次換別家」、「危機處理有問題」、「這店家這樣不行」、「內部員工螺絲鬆了嗎？」、「真的是令人尷尬又生氣」。

對於這起事件，阿默蛋糕表示，可以理解消費者情緒反應，後續會交由消保官協助處理。