《火神的眼淚》接生橋段高雄上演　男嬰父帶彌月蛋糕致謝

▲小男嬰父親感謝救護人員順利接生，15日上午親自到瑞隆分隊致贈小BABY的彌月蛋糕，讓消防叔叔們能一同分享這份喜悅！。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

近期在台灣上映的電視劇《火神的眼淚》，日前撥出的片段是英勇的女消防員帥氣破窗，救出孕婦、順利接生的劇情，沒想真實版本也在高雄上演。

上個月11日晚間8點左右，高雄消防局接獲一起孕婦急產救護案件，立即派遣瑞隆分隊前往處理，救護人員高鈺紘、黃俊傑二人抵達後，發現婦人倒臥於臥房地板，上前查看後，意外發現「胎頭已露出」，經過評估後決定於現場接生，所幸接生過程順利，婦人順利產下一名男嬰，且母子均安。

小男嬰父親事後為感謝救護人員順利接生，15日上午親自到瑞隆分隊，除了感謝救護人員當初專業、迅速的判斷處置，讓兒子可以平安順利出生，剛好適逢男嬰滿月，男嬰的父親也特地致贈小BABY的彌月蛋糕，讓消防叔叔們能一同分享這份喜悅！

瑞隆分隊長朱震表示，急產接生救護須即時判斷狀況，生產方式、臍帶夾使用及產後處置流程，均具有一定風險；不過其實救護人員在執行緊急救護勤務時遇到孕婦急產的案例不多，在現場進行接生的狀況更是難得，這回能順利協助孕婦順利產下男嬰，身為消防員也感到十分歡喜。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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