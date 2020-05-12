阿姨嫌彌月蛋糕太難吃…姪子酸「寧願吃全聯」！新手媽沮喪：嘴挑又愛嫌

▲有些長輩喜歡得寸進尺。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

台灣有一項傳統習俗，新生女寶寶滿1個月大的時候，爸媽會送親友彌月蛋糕分享喜悅。一位新手媽表示，前陣子買了一些彌月蛋糕分送給親戚，結果昨天半夜卻接到媽媽電話，「說我的彌月蛋糕買錯了，阿姨他們嫌到沒一塊好的」，好心分享卻被嫌到一無是處，令她十分心寒。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，當初媽媽告訴她去某間連鎖店買「千層蛋糕」，到了門市才知道千層蛋糕分2種，店員告知蜂蜜口味賣得比較好，於是她最後就選擇蜂蜜的送給身邊親戚，怎料卻被媽媽怪罪「買錯了」，甚至連姪子都嘲諷說，「寧願吃全聯的蜂蜜蛋糕」。

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▲一般收到彌月蛋糕應該要回禮或包紅包。（示意圖／記者郭世賢攝）



她半夜接到媽媽的電話以為有什麼急事，想不到對方劈頭就怪她的彌月蛋糕不好吃，似乎害家人很丟臉，明明依照指示買了千層蛋糕，誰知道媽媽指的是另一個口味「手工千層蛋糕」，自己莫名被碎念了一頓，出發點是和親戚分享喜悅，卻惹來酸言酸語與百般嫌棄，「遇到嘴挑又愛嫌的親戚，真的頭很痛！」

網友表示，「彌月禮包多少？還是給小孩打多少金飾？不然是在靠北X小」、「奇怪了！收到彌月蛋糕不是應該要懷著祝賀的心嗎？確定是親戚不是仇家？」、「那你下一胎就送全聯的吧」、「愛酸愛ㄉ一ㄤ的人，今天妳就算換成油飯，他們也會嫌怎麼沒栗子？怎麼沒蝦米？」