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廠商彌月蛋糕搞錯款式！他收朋友一句「老闆有心喔」　見照片崩潰

▲▼彌月蛋糕搞錯樣式。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原先要送的彌月蛋糕溫馨、可愛，廠商卻搞錯樣式。（圖／翻攝爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

依照華人傳統，小孩出生滿月時，父母會贈送彌月禮盒給親友。不過，一名男子日前送彌月蛋糕給親友，卻突然收到「老闆有心喔」的訊息，加上蛋糕的配圖，卻讓他瞬間傻眼，吶喊「阿北！出事了」。貼文曝光引起討論，也有不少網友笑翻。

這名男子在「爆怨公社」分享，他日前向某連鎖店訂購彌月蛋糕，與身邊親友分享幸福的滋味，花了3天的時間，才將最後一盒送出去。

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▼男子收到朋友傳來的訊息，才發現蛋糕搞錯了樣式，上面竟不是寫著「彌月之喜」的蛋糕，而是印有麻將圖案的蛋糕。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼彌月蛋糕搞錯樣式。（圖／翻攝爆怨公社）

正當男子全部忙完，好不容易鬆了一口氣，卻突然收到朋友傳來的消息，對方告知「老闆有心喔」，同時拍了彌月蛋糕的照片。男子定睛一瞧，才發現「阿北！出事了」。

原來，男子向該店訂購彌月蛋糕，原先蛋糕上方要印大象與氣球的圖案，同時會附上「彌月之喜」4個字，沒想到款式出錯了，竟變成「麻將版」彌月蛋糕，從彌月之喜變成了「168發發發」。

網友們看完出錯後的蛋糕，忍不住被逗樂，在底下留言稱讚，「哈哈，這個好，祝福送彌月禮的對方一路發」、「超棒的耶！會覺得你超用心」、「真的不錯餒！可見這千金多帶財」、「我覺得不錯啊」、「根本沒人想關心滿月寶寶好嗎，來個168大三元多棒」、「一出場就是滿滿財，孩子帶財，好事。」

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