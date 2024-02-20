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大陸 大陸焦點 特派現場

陸調降利率！五年期LPR下調25個基點　貸款百萬30年省5.2萬利息

▲房貸。（圖／CFP）

▲大陸大幅度調降5年期貸款市場報價利率（LPR）。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸5年期貸款市場報價利率（LPR）今（20）日調整為3.95%，下降25個基點，也是自2023年6月以來再次下降，是歷次LPR降幅最大的一次。由於5年期以上貸款和房貸息息相關，因此，這次大幅調降也被視為大陸在面臨通縮、房地產市場信心萎靡等因素下，整頓經濟救市的一項重大政策。

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

《中新經緯》報導，自2019年8月LPR改革後，5年期以上LPR已下降8次，由4.85%降至3.95%，共下降了90個基點；1年期LPR則下降了10次，由4.31%降至3.45%，下降了86個基點。

按此次5年期以上LPR調整，以貸款100萬元（人民幣，下同）、等額本息30年計算，利率由4.20%降到3.95%，利息總額節省約5.22萬元，月支出減少約145元。

復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，5年期以上LPR是個人住房貸款和企事業單位中長期貸款的定價基準，此次調降將進一步降低居民房貸利息支出、促進房地產市場平穩發展，更有效激發企事業單位融資需求。

易居研究院研究總監嚴躍進則認為，從歷史上的調整來看，中國共有8次五年期LPR的下調，但過去下調幅度一般都在5至15個基點，「此次一次性下調了25個基點，屬於歷史上降息最猛的一次。」

嚴躍進強調，「換言之，史上最大的降息週期開啓，有助於進一步促進房貸申請和消費，其對於後續購房市場的活躍等也都有積極的作用。」
 

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