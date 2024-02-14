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大陸 大陸焦點 特派現場

陸新貸款政策「限定在閩創業台胞」　15分鐘線上申請最高額度30萬

▲▼ 意見、青梅、銀行、中華老字號 、公寓 。（圖／記者任以芳攝、梅百華提供）

▲福建針對在閩創業台商、台青推出新貸款政策。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

大陸去年出台21條對台意見，對於台灣民眾創業貸款也有新政策。大陸廈門銀行推出「台農貸」，營收50萬以上可申請貸款（單位：人民幣，同下）。2022年推出，截至2023年9月底，廈銀服務台農企業228戶，總金額超2.2億元。另外，「台一貸」則是線上申請，15分鐘批准貸款，最高是30萬，換算約130萬台幣，幫助台灣民眾在大陸創業或個人緊急消費有更靈活的空間。

去年推出《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》），為了促進閩台經貿深度融合促進台灣農漁業和中小企業在閩發展，鼓勵台灣農漁民參與福建農村產業融合發展、鄉村振興。針對台灣農漁民，在用地、融資、開拓內銷市場等方面提供更多便利。

大陸廈門銀行推出針對在閩創業台灣民眾「台農貸」，支持製造業和農業，專為台灣個體農民和企業主設計的貸款方案，適用於製造業，包括電子零組件和汽車配件等，以及農業領域，如水果、花卉和養殖業，專案優惠利率是3.88%。

▲▼ 意見、青梅、銀行、中華老字號 、公寓 。（圖／記者任以芳攝、梅百華提供）

▲廈門銀行福州台商部經理鄭瑞昇在大陸深耕數十年 。（圖／記者任以芳攝）

廈門銀行福州台商部經理鄭瑞昇介紹，「台農貸」是無抵押純信用貸款，大陸銀行無法提供相對應服務，一般要求營收額至少2千萬人民幣。

「台農貸」申請條件，首先確認台農是台資企業，一定要有法人是台灣人或者股東有一定比例是台灣人，申請企業成立必須滿三年以上，有固定的經營場所，平均的營業收入在50萬以上，主要種植水果、花卉、製造業等產業，只要符合範圍都可以申請。

如果是台灣年輕小農想來大陸創業也有機會，鄭瑞昇建議可以先入駐福建省推出的台農創業園，剛開始可申請相應創業資金的補助，比如蓋大棚種植，生產週期也可申請相應項目的補助，唯一條件必須成立公司企業滿三年、營收達標等才能申請「台農貸」，並非一落地就能申請。

▲▼ 意見、青梅、銀行、中華老字號 、公寓 。（圖／記者任以芳攝、梅百華提供）

▲「台農貸」幫助不少中小企業解決短期資金周轉問題 。（圖／記者任以芳攝）

鄭瑞昇也舉例，福清一名植蝴蝶蘭台農，規模有十多年，平均年營收1千多萬。但蝴蝶蘭苗種培育到開花要18個月，過程中常需要流動資金，因此成功向廈銀貸款300萬，可以在培育期靈活使用。

另一名在福清專門做鰻魚飼料的台農，透過申請「台農貸」，大約貸款200多萬，幫助公司更佳靈活運用。截至2023年9月底，廈門銀行已服務台農企業228戶，累計發放台農貸近80筆，總金額超2.2億元。

資料顯示，「台農貸」是廈門銀行專為閩渝台灣農民設計，由大陸人民銀行福州中心支行推出的「台商金融信用證書」的信用類貸款產品。該產品基於廈門銀行大數據等技術，通過完善授信政策及信用風險全流程管控，全面提升實質風險管理能力及風險管理精細化水平，對台農提供免抵押、免第三方擔保的融資方式，解決了台農來陸亟需解決的缺乏抵押物、融資困難的問題，助力台農在陸深耕展業，持續推進閩台農業融合發展。

▲▼ 意見、青梅、銀行、中華老字號 、公寓 。（圖／記者任以芳攝、梅百華提供）

▲福建新貸款政策「台一貸」屬於急救「個人」貸款。（圖／記者任以芳攝）

考量台灣民眾在大陸可能有急需用錢時候，廈銀推出「台一貸」，針對台胞線上申請的信用貸款，這個信用貸款面向所有台胞、台農，限於個人消費，不是企業經營。

鄭瑞昇也指出，「台一貸」申請規則必須使用台胞證，在線上。「出申請，批准最高額度30萬元，台胞可以在15分鐘內獲得批准，用於個人消費、購車、旅遊等方面。」

過去剛來大陸創業的年輕人，因缺乏經營成果和信用記錄，很難從銀行獲得貸款。福建廣納各界建議，推出對台21條意見，升級現有扶持政策，希望助推加強台灣民眾到大陸創業動力與信念。

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