墾丁大街「東山鴨頭賣700元」　他打開一看嚇傻！全場愣：是木炭吧

▲墾丁大街 。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

春節連假7天，不少民眾把握假期安排出遊、放鬆行程，就有網友抱怨，初二在墾丁大街買東山鴨頭，小小一包居然售價700元，最扯的是，一打開食物，居然全都炸到又黑又乾，吃了幾口嘴破了，氣到整包丟掉，貼文一出，掀起熱論，「太誇張的價格」、「碳烤東山鴨頭？」

有網友在臉書「爆料公社二社」發文，初二在墾丁大街走春，大街的尾端有一間沒人排隊的東山鴨頭，點了幾樣商品，居然收費700元，「真的原地嚇爛」，價格貴就算了，食物被炸得又黑又乾，害他吃到嘴巴破掉，「越吃越生氣最後丟掉了，希望不要再有下一個受害者」。

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貼文一出，網友看到整包黑麻麻的東山鴨頭傻眼，「這都燒焦碳化了，這樣還拿給客人啊」、「這是黑木耳吧」、「拿機油炸也沒這個黑」、「外面買應該300左右」、「這是給你回家烤肉用的吧」、「竹炭風味」、「看來炸的時間比別攤長很多，難怪也收比較貴」、「這是木炭了吧」、「這個炭化，至少回鍋炸了有5次吧」。

▲700元的東山鴨頭。（圖／翻攝自爆料公社二社）



許多網友感嘆，墾丁大街的物價貴得可怕，「幾年前被墾丁小吃嚇到，後來默默的買小7」、「所以我只去看風景，其他都不買」、「會去墾丁消費的都是狠人」、「難怪大家要出國」、「果然，能去墾丁都是有錢人」、「有寫價格嗎？沒有的話，建議下次看到沒標價的不要買」。

事實上，日前也有民眾抱怨，墾丁飯店在過年期間，一晚的價格竟然高達1萬180元，網友們吐槽「10,180是打算給郭台銘住嗎」、「笑死，難怪人家寧願出國」、「以前一晚大概都一千多吧！但不是說這家」、「難怪大家都出國去了！我想我可能只適合樸實無華的生活！太豪華的飯店不適合。」

根據屏東縣觀光單位統計，今年春節連假的住房高峰落在初一至初三，訂房率最高約8成，有些甚至只有6、7成，還有民宿不到5成，相比疫情之前、春節2個月前就訂滿的情況相差甚遠，讓業者嘆「今年非常辛苦」。