早起的鳥兒做白工　國民黨6點排隊遞案「改食安專報」3小時就撤案

▲民眾黨立委黃國昌、國民黨立委吳宗憲一早在議場門口。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院國民黨團昨日提案邀請行政院長陳建仁今（20日）至立法院進行食安專案報告，最終協商破局。國民黨不分區立委吳宗憲今早6點就到議場排隊，搶7點遞案要求陳建仁今天就進行食安專報；但不到3個小時，國民黨團就撤案，總召傅崐萁宣佈改支持昨稱為「小枝小節」的民眾黨團提案，後該案在程序階段拉下朝野協商、進入30日冷凍期。

19日朝野協商，三黨原同意今日邀請陳建仁食安專報，但因民眾黨團總召黃國昌堅持週三加開院會未果，拒簽結論導致最後破局。傅崐萁當日受訪時埋怨，立法院不是一個武道場，更不是一個秀場，遺憾一些小枝小節，影響到全民知曉食安真相權益。

而吳宗憲一早到議場，搶先第一個遞案，要求陳建仁今日進行食安專報；藍營評估，綠白基本上會支持食安專報，應該不會反對，若順利，今天就可以順利進行食安專報；但若有人反對，則會進行表決。

但不到三個小時、上午8時50分就突然撤案，傅崐萁受訪時改口稱，今天讓一切議事順利進行，至於食安報告相關議程，因為民眾黨也提出相關提案，因此基於在野黨立場會一起支持。

最終該提案在程序階段被民進黨要求拉下協商，全案進入30日冷凍期。