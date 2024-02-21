深坑工廠大火異味瀰漫雙北　綠議員緊盯環保局

▲民進黨新北市議員陳乃瑜。（資料照／民進黨團提供）

記者呂晏慈／新北報導

新北市深坑區北深路三段某電子廠昨發生火警，大量濃煙冒出被吹到雙北，臭味難以散去。民進黨新北市議員陳乃瑜今（21日）表示，民眾擔心空氣是否有有害物質恐影響健康，尤其是影響範圍集中在下風處的新店市區、中永和、木柵文山區，她將要求環保局持續監控空氣品質。

新北環保局昨晚說明，經分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市景美區之粒狀污染物濃度偏高，濃度介於50~60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質。

陳乃瑜今天上午受訪說，昨天下午就一直接到民眾陳情，民眾擔心空氣中是否會有有害物質影響健康，她也在現場持續要求環保局同仁要持續監控空氣品質，根據監控結果，雖然現場聞到的氣味不是那麼嗆鼻，但影響範圍集中於下風處，包括新店市區、中永和、台北市的木柵文山區等地，其粒狀污染物濃度偏高，提醒民眾出門要戴好口罩。

民進黨前發言人吳濬彥則透過社群平台質疑，昨晚深坑電子廠大火，致使有毒氣體瀰漫整個雙北，台北市長蔣萬安被罵了之後，才在今天早上發文，而新北市長侯友宜整個消失，臉書停在2月17日，「就在600多萬人吸了一整晚有毒空氣，沒有一個市長出來說，緊閉窗戶不要外出之類的呼籲，沒有人即時說明處置狀況，平時做再多文宣包裝，真的出意外時才會真正知道一個政治人物及其團隊的能力到哪裡」。