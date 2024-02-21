深坑大火導致惡臭瀰漫！　新北國民黨議員也怒：沒見侯友宜有處理

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市深坑區工廠20日下午發生火警，火勢控制後濃煙及惡臭瀰漫大台北南區許久不散，引發雙北部分地區嚴重民怨。國民黨新北市議會黨團表示空污所導致的民眾疑慮和恐慌，市府應在第一時間提供充分資訊，各局處態度應更加積極，與民眾站在一起，市府應引以為鑑，並對未來可能發生的類似案例建立標準作業流程（SOP），要更照顧到民眾感受。

黨團書記長陳偉杰直言，昨晚各社群網站就已出現大量民眾反應聞到惡臭，甚至有人出現皮膚發癢、紅腫、氣喘發作和前往醫院掛急診的狀況，面對有毒氣體的疑慮，市府雖然提供空氣品質監測站和感測器的各項數值，但「缺乏解釋的科學數字無助於化解民眾憂慮」，對於銀髮族、孩童或敏感體質者更沒有如何積極處理健康風險的建議，只有「閉門窗、少出門、戴口罩」這種說法會讓人覺得太官腔，除了環保局應該透過解釋惡臭的來源和性質來幫助市民理解狀況之外，衛生局或醫療相關單位也應該提醒市民更多注意事項。

副書記長蔡淑君指出，台北市政府的FB、Line加上市長蔣萬安FB都有發文回應民眾，卻看不到新北市政府和市長侯友宜的社群平台有反應，相信市府不管從1999的來電數量、新北相關社群的民怨留言或是轄區醫院通報的狀況，都可以發現空氣惡臭對市民健康的威脅遠大於火災本身，如果沒有善用社群平台做充分的災情分析和持續即時的監測回報，會讓市民不滿，只有發制式內容的新聞稿顯然不足。

議員白珮茹也要求市府盡速釐清起火原因，如果有涉及違反空氣污染防制法第32條因管理不當產生異味污染物或有毒氣體相關情事，一定要依法告發，這次的空污影響已經涉及公共安全，不管是對外的跨縣市溝通或市府內部的跨局處因應一定要再加強，才能讓民眾在第一時間安心。