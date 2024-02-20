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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／國民黨3小時內提案又撤案　關鍵轉折曝：避免協商冷凍期

▲▼立法院針對國民黨提議「邀請行政院院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討』進行專案報告」進行政黨協商，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、民進黨總召黃國昌、國民黨總召傅崐萁、民進黨總召柯建銘先後到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委吳宗憲今（20）日清晨就到立法院遞案，要行政院長陳建仁在今天進行食安專報，稍早國民黨卻突然撤案。黨團幹部表示，之所以撤回提案，是認為已經展現了政黨高度與格局，接著則是要顧及現實問題，因為若不撤案，民進黨勢必提出黨團協商，且協商絕無結論，進而就會陷入一個月的協商冷凍期而胎死腹中。

新屆國會今日開議，由於立法院長韓國瑜昨天朝野協商破局，議程由行政院長陳建仁進行施政報告，原先國民黨團提案的食安專報延後。不過國民黨團今早出招，立委吳宗憲清晨6點抵達議場排隊，提案變更議程進行食安專報，但過不久又突然撤案。

據了解，今早立委吳宗憲之所以提案變更本日施政報告為食安專報，是前日黨團大會的決議，意在展現國民黨團對食安議題的高度關切，以及國民黨團的主體性。而吳宗憲也把早起排隊提案「吃苦當做吃補」，視為一個學習機會。

至於事後撤案，黨團幹部表示，之所以撤回提案，是認為已經展現了政黨高度與格局，接著則是要顧及現實問題，因為若不撤案，民進黨勢必提出黨團協商，且協商絕無結論，進而就會陷入一個月的協商冷凍期，使得食安專報胎死腹中。

黨團幹部表示，顧及民進黨反對加開院會的立場，且確實沒有加開院會的急迫性跟必要性，因此較合理作法是請院長韓國瑜主持朝野協商，在本周五召開食安專報，這才有機會藍綠白三黨都達成共識。至於外傳國民黨撤案是為了給民眾黨面子，該黨團幹部強調，其實主要考量還是希望能在週五進行食安專報，跟其他政黨無關。

▲▼民眾黨黃國昌 國民黨吳宗憲 一早在議場門口 等進入登記提案變更議程。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨吳宗憲、民眾黨黃國昌一早在議場門口，等進入登記提案變更議程。（圖／記者屠惠剛攝）

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