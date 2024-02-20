國台辦稱金廈非禁限制水域　江啟臣曝關鍵：主權宣示的政治問題

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國海警金廈海域常態性巡查，稱金廈海域不存在禁限水域。對此，立法院副院長、國民黨立委江啟臣今（20）日晚間表示，過去由軍方執行驅離沒有發生重大衝突或爭議，之後雙方均改由海巡單位執行，就是為了降低軍事衝突風險，何以演變至今對岸開始否定「禁止、限制水域」存在，同時宣示常態性執法，隨即對我觀光遊艇實施登船臨檢，其中關鍵就是在於主權宣示的「政治」問題，已非法律問題。

大陸國台辦17日否認金廈海域有「禁止、限制水域」存在後，大陸海警局18日宣布將加強海上執法力量，在廈金海域展開「常態化執法巡查行動」，國台辦隨後對此舉表達「堅決支持」。行政院長陳建仁則說，根據兩岸人民關係條例，我國對於金廈之間的海域本來就有限制和海域的規範，「我們都是在我們的限制或者是禁止的海域當中來進行相關的安全防護」，這是大家都已經有共識。

江啟臣先是回憶起1994至1996年，他就在金門第一線海龍部隊服役，而驅離越界大陸漁船就是軍人當時的重要工作之一，當時兩岸雖然緊張，但仍依法執行驅離、登船盤查、沒收不法漁獲，甚至協助遣返偷渡客，各種越界驅離、登船等都有一定的處理程序和配套，各自依法執勤、相安無事。

江啟臣續指，近日我海巡追緝大陸越界漁船，造成二位陸籍漁民落水身亡的不幸事件，對岸隨即宣布加強海上執法，展開常態化巡查，並在日前對金門遊艇登船臨檢，我陸委會則表示未來仍將依法驅離或扣留越界船舶，對岸開始在金廈海域「落實」執法，令人擔憂擦槍走火的危機升高。

江啟臣說，大陸機、艦常態性穿越海峽中線要讓臺海無中線，逕自宣布M503航線，現在又否認我方金門禁限制海域的存在，雖不致兵戎相見，但衝突風險只增不減，兩岸關係看來越趨緊繃。政府實應儘速建立對話管道，進行危機管控，不只是要降低衝突風險，也才能保障國人的民生經濟安全。