分析／議事攻防大戰！立法院開議首日　藍綠白吵成一團為哪樁？

▲民眾黨團總召黃國昌今天搶佔媒體版面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院今（20）開議，朝野為何時邀閣揆陳建仁食安專案報告吵翻天，藍白支持的「21日加開院會」提案因無人反對逕付二讀，循例交付朝野協商，民進黨團則提案「23日進行食安專報」，請立法院長韓國瑜召集協商，但下午又發生，民眾黨團總召黃國昌召集協商，綠營、部會官員無人出席的尷尬情況。如今國人期待的食安專報陷入僵局，該如何化解？得看韓國瑜的政治智慧。

實際上，藍綠陣營原本希望今天開議日就進行食安專報，不過，昨天韓國瑜召集朝野協商時，黃國昌提出21日加開院會進行食安專報的主張，拒絕簽署協商結論，導致協商破局，也讓院會首日進行食安專報一事不了了之。

今天上午，民眾黨團一早提案，要求21日加開院會，未料國民黨團早有準備，搶先一步提出「今天就進行食安專報」的提案，只不過隨後又撤案，表示願意支持民眾黨團。因此，民眾黨團如願以償在院會中提案「21日加開院會」，並提議「逕付二讀」，在無人表示反對狀況下，循例將該案交付協商。

依照議事規則，對於逕付二讀的提案，倘若朝野未能達成共識，須經冷凍期1個月，才有辦法到院會表決。民進黨團總召柯建銘運用議事技巧「以靜制動」，未反對民眾黨團逕付二讀的提議，外界預料的表決大戰並未發生，另一方面，也讓民眾黨團提案形同被封死，畢竟過了1個月後，台糖瘦肉精爭議恐怕已不再被社會矚目。

同時，民進黨團上午也在院會中提案，要求「23日進行食安專報」，請韓國瑜召集協商，避免落入漠視食安的話柄。不過，國民黨立委們仍在陳建仁上台進行施政報告前舉牌杯葛，呼籲陳揆先進行食安報告，一度與民進黨立委們爆發口角。

今天下午，民眾黨團先發文給韓國瑜辦公室，請韓國瑜針對「21日加開院會」提案召集朝野協商，然而，此舉似凸顯白營沒有搞清楚議事規則，因為提案逕付二讀後，依照議事規則，須先由提案者（民眾黨團）召集協商，如同過往處理逕付二讀的法案時，會先由委員會召委召集協商，倘若協商沒有結論，才會交由院長協商。

而民眾黨團也在接近下午4點左右發出第二份公文，宣布4點半由黃國昌主持朝野協商，邀集各黨團與會。但，民進黨團幹部、行政部門官員無人出席，徒留黃國昌、國民黨團書記長洪孟楷、民眾黨團幹事長吳春城3人面面相覷。

洪孟楷也在會中為黃國昌「解釋」議事規則，主動為白營「找台階下」緩頰說，既然會議無法開成，建議比照法律案，由院長召集協商，剛好國民黨團也已要求，應就食安專報召開協商。黃國昌則說，尊重各黨團各自的立場跟意見，民眾黨團會發函給院長說明協商狀況，再次促請院長召集協商。