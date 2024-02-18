對抗開工症候群！壽山動物園推「秀出與黃色小鴨合照」免費入園

▲黃色小鴨。（圖／記者吳世龍攝）



記者施怡妏／綜合報導

睽違10年，荷蘭藝術家的「黃色小鴨」又在高雄展出，從1月27日開幕至上周日（11日），吸引超過400萬遊客參觀，壽山動物園也響應這股熱潮，粉專貼出公告，只要出示「與黃色小鴨的合照」，即可免費入園，活動只到2月25日，消息一出，掀起網友熱論。

壽山動物園17日在粉專發文，厭世的補班日，動物園推出解憂方案，只要在票口出示「與黃色小鴨」合照，就可以免費入園，活動到2月25日止，「對抗『收假症候群』最好的辦法，就是再放假啦！快帶家人朋友來趟療癒身心靈的踏青吧」，貼文還附上園區內可愛的動物照片、影片。

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貼文曝光，掀起網友討論，「小編辛苦了！花了很多時間拍攝不少動物可愛珍貴的鏡頭…給你一個讚」、「補班日可愛的動物們也沒精打彩，懶洋洋不要不要的…補個眠睡姿好可愛喔」、「免費就推」、「我三月才要去，趕不上優惠阿阿阿」、「看黃色小鴨還可以順便看動物，CP值好高」、「小孩放電行程走起」。

根據壽山動物園官網，全票40元，6歲以上未滿18歲，持有證明文件者，票價20元；未滿6歲之兒童、本市國民小學（含）以下之學童、年滿65歲長者，身心障礙者及其監護人，或必要之陪伴者1人、設籍在規定居住地之里名、本市低收入戶等，則可以免費入場。