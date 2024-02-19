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大陸 大陸焦點 特派現場

陸博主AI生成「西遊記」短片　比肩電影動畫製作時間僅一週

記者魏有德／綜合報導

四川知名網路博主「AI瘋人院」馮先生近日在社群媒體上發表一部用AI技術生成的《西遊記》動畫短片，以原著故事第一集「石猴誕生到拜師學藝」過程為主，片長近4分鐘，影片中的震撼效果和豐富多變的場景令不少網友讚嘆，迅速成為熱門話題。

▲大陸知名博主「AI瘋人院」用生成式AI製作《西遊記》動畫短片。（圖／翻攝揚子晚報）

▲大陸知名博主「AI瘋人院」用生成式AI製作《西遊記》動畫短片。（圖／翻攝揚子晚報，下同）

《揚子晚報》報導，一年前，AI模型ChatGPT的問世在社會各界激起了廣泛的討論和關注。時光荏苒，轉眼間AI行業已經發生了翻天覆地的變化。

從事15年美術工作的馮先生表示，這段視頻（影片，下同）使用人工製作至少需要半年，而自己在AI的幫助下，用時一周就完成了，「隨著文生視頻模型Sora的問世，很多現在遙不可及的事情在未來都可以實現了。」

▲大陸知名博主「AI瘋人院」用生成式AI製作《西遊記》動畫短片。（圖／翻攝揚子晚報）

這部片長約3分56秒的動畫片中，玉帝相貌不怒而威，所在的天庭宮殿群依山而建，錯落有致，屋頂則覆蓋金色的琉璃瓦，在陽光下閃耀著光芒，透露出神秘而莊嚴的氛圍。

此外，孫悟空誕生的花果山則是充滿了寧靜與和諧，彷彿電影《阿凡達》中的場景一般，飛流直下的瀑布和古樸典雅的石橋，如同《西遊記》書中所描述的世外桃源，再加上孫悟空駕舟渡海等場景，讓網友們嘖嘖稱奇。

▲大陸知名博主「AI瘋人院」用生成式AI製作《西遊記》動畫短片。（圖／翻攝揚子晚報）

馮先生透露，以《西遊記》動畫短片為例，一共用AI生產了三千多張圖片，最後選擇了約一百張，「放在以前的話，哪怕是資深畫師要畫出這些畫肯定需要半年，至於要讓畫『動』起來更是天方夜譚。」

馮先生強調，《西遊記》中的打鬥場景以現階段AI生成影片的技術還做不到，「現在做不到的事情，說不定未來哪一天也能做到，等到AI足夠強大的時候，肯定會滿足網友們的要求的，希望這一天早日到來。」

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