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蘋果新AI工具6月亮相？　外媒：iPhone 16將有史上重大更新

蘋果新AI工具6月亮相？　外媒：iPhone 16將有史上重大更新

▲蘋果公司正全力加碼人工智慧，傳出下一代iPhone和iPad軟體更新將包括一系列新的AI功能。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

蘋果公司正全力加碼人工智慧，該公司正接近完成一款對應用開發者至關重要的新軟體工具的開發，預計將加劇與微軟在人工智慧方面的競爭。彭博引述知情人士消息報導，蘋果在過去一年中，一直在開發這款工具，作為蘋果旗艦程式設計軟體Xcode的下一個版本。

蘋果現在已經擴大了對這些功能的測試，並計劃今年發佈給第三方軟體開發商，因此近期全力加速開發。知情人士表示，目前該計劃仍在保密，新系統將與微軟的GitHub Copilot的操作類似，使用人工智慧預測和完成代碼塊，進而簡化軟體開發的編程過程，有節省時間和資金成本的潛力。

同時，蘋果還在探索使用AI生成測試應用程式的代碼，該公司正在推動一些工程師在內部嘗試這些新功能，以確保在向外部開發者發佈之前產品能夠正常工作。這些舉動是蘋果公司進軍更廣泛的生成式人工智慧和大型語言模型的一部分。報導稱，蘋果宣示AI布局的時機，可能最早在6月舉行的公司年度開發者大會之時。

據知情人士透露，蘋果下一代iPhone和iPad軟體更新將包括一系列新的AI功能，該公司計劃將這款代號爲Crystal的軟體宣傳爲iPhone 16史上最重大的更新之一。蘋果還計劃將一些AI功能引入下一個版本的macOS，代號爲Glow。然而，蘋果計劃採取逐步的方法來發展AI，一些增強功能可能需要數年時間才能推出。

蘋果還探索了其他新的AI功能，包括自動創建Apple Music播放列表以及在Keynote中製作幻燈片的功能。另一個正在考慮的功能是針對系統搜索功能Spotlight的更新，新版本的Spotlight將能夠在應用內特定功能之間切換，並基於從大型語言模型訓練的數據回答複雜問題，以及能夠更深入地訪問應用以啓動特定功能的能力。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在最近一季電話會議上表示，工程師們「繼續在AI計劃上投入大量的時間和努力」。此外，蘋果還計劃繼續完善自己的大語言模型以增強Siri和像AppleCare支持這樣的服務。該公司正在努力改善Siri回答複雜問題的準確性，並且客戶服務團隊正在嘗試加快聊天和電話支持的速度，蘋果還大力投資於將AI集成到其健康功能中。

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