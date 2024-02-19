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社會 社會焦點 保障人權

抓賊的竟變賊！保四警2度偷長官皮夾　為5千元記大過再判囚1年

▲保四總隊詹姓警官墜華陽吊橋亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲保四總隊一名林姓員警潛入小隊長寢室偷現金。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

保四總隊一名51歲林姓員警，去年9月進宿舍內，看到宋姓小隊長皮夾放在床上，連續2次偷取現金共5千元，案經保四總隊報請地檢署偵辦，林男對犯行坦承不諱，被記一大過處分後，也辦理退休，今日地院審結，林男被依公務員假借職務機會，故意犯侵入住宅竊盜罪，共2罪，共應執行1年徒刑。

保四總隊案發當時調查，2023年9月3日和9月6日，林男進入宋小隊長寢室內分別偷取3,000元、2,000元，直到9月8日發現皮包內現金短少，並調閱監視器，才知道原來小偷是自家人，記大過處分，12日連同證物現金5千元，函送地檢署偵辦。

據悉，林男從警20多年，在保四總隊表現普通、考績平平，已經結婚，沒有貸款也沒有經濟壓力，為何會犯下偷竊行為，至今仍讓同僚無法置信。

林男對竊取皮包內現金坦認犯行，並辯稱，平常辦公上班時，都會到小隊長寢室泡茶，寢室可自由進出，這應不構成假借職務及侵入住宅加重要件，但此說法遭到法官打臉，法官表示，林男是保四警員，為公務員，就是利用職務，才得以進入小隊長寢室偷竊。

由於保四總隊內小隊長寢室，是宋男及其他3名小隊長住宿起居的場所，其他人員要進入需要敲門得到允許，被告沒有得到允許進入行竊，就是屬侵入住宅竊盜，法官審酌林男身為警員，竊取財物，明顯缺乏對他人財產權尊重的觀念；且以假借職務、侵入住宅，為加重竊盜犯行，考量他坦承犯行，依公務員假借職務上之機會，故意犯侵入住宅竊盜罪，共2罪，各處有期徒刑9月，應執行有期徒刑1年。

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