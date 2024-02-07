「汐止殺警案」奇蹟生還　張大皞將退休...結束25年警職

▲警政署長黃明昭（右）昨日前往台中第四警分局慰問，當年在汐止殺警案倖存的員警張大皞（左）也代表出席，張員透露已經開始規劃退休，結束25年警職。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

年節將近，警政署長黃明昭昨日前往台中市第四警分局慰問，並探視2005年汐止殺警案倖存者員警張大皞。張員調往內勤，承辦交通業務多年，去年也曾擔任員警代表，由黃明昭關心慰問；他透露，將結束25年從警生涯，預計今年要退休。

第四警分局表示，署長黃明昭在中市警局長李文章、第四分局長李建興陪同下致贈警員張大皞及第四分局同仁慰勉金，藉此行程激勵員警士氣，傾聽員警心聲，對於即將到來的7天春節連續假期，為求治安平穩、交通順暢，每一位同仁均無畏低溫堅守崗位，大家團結一起共同打拚。

警方表示，作為汐止殺警案中唯一的倖存者，張大皞奇蹟般存活在這世上，重生的張員背負著警察的使命，兢兢業業戮力公務未曾懈怠，在四分局服務期間得到分局長、組長的關懷與噓寒問暖心存感激，對於已逾25年的從警生涯來說，張員將這些經歷化成美好的回憶，已著手規劃未來退休樂活生活。

李建興表示，今年加強重要節日安全維護工作期間，警察一肩扛起地方治安及交通順暢的重責大任，署長的親臨訪視凝聚員警的向心力，就是最大鼓舞，新的一年將全力做好維護治安工作並以民眾福祉為最大努力目標，將警政工作做到盡善盡美。