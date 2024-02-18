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社會 社會焦點 保障人權

新竹男稱想吃牢飯…到台中超市偷咖啡又搶錢　躲嘉義網咖被逮

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方獲報後，於6小時內就逮獲羅男。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

新竹縣1名羅姓男子因缺錢花用想吃牢飯，昨（17）日深夜騎車南下途經台中市時，在龍井區一間超市偷了罐裝咖啡，並主動向店員告知自己偷竊、請店員報警，羅男又擔心僅是偷咖啡「不保險」，可能因犯行輕微遭飭回，他轉頭再搶走櫃台內的1萬5300元現金，隨後騎車逃逸。警方今日清晨循線在嘉義市一間網咖逮獲羅男，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。

台中市烏日警分局指出，轄區龍井區一間超市昨日晚間11時58分發生搶案，羅姓男子（32歲）以偷竊咖啡為由，要求店員報警，趁機拿走櫃台的1萬5300元現金，旋即走出店外騎車逃逸，所幸過程無人受傷。

據了解，羅男是新竹人，他昨晚前往超市拿了罐裝咖啡就走向櫃台，告訴店員他偷了咖啡，要店員報警；他恰巧看見櫃台人員在清點財物，趁店員未注意時搶走1萬5300元現金。

警方獲報立即組成專案小組，連夜調閱沿途相關監視器畫面，發現羅男逃往嘉義市，今日清晨近6時警方在嘉義市一間網咖逮獲正在上網的羅男，羅男見警方到來，沒有抵抗，乖乖跟著警方到案說明，而搶來的錢則花了800元。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方在羅男身上起獲他搶來的現金，已被花了800元。（圖／記者白珈陽翻攝）

羅男坦承自己因無業缺錢花用，又沒地方住，想通過偷竊的方式換取免費牢飯，又因擔心僅是偷竊，犯行不足以坐牢，才又臨時起意搶錢。警方訊後依搶奪罪嫌將羅移送台中地檢署偵辦。

烏日警分局呼籲，民眾若發現有可疑分子出沒，可立即報案請警方協助，確保財物安全、避免損失。本分局亦會針對轄內大賣場、超商、銀樓等處所加強防搶巡邏，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以全力維護市民安全的生活環境。

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