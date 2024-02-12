　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陸男搭機化身空中大盜！趁熟睡摸走乘客隨身行李　休班警艙內抓人

▲▼飛機,機艙,行李。（圖／CFP）

▲一名中國男子在搭機途中，試圖趁其他乘客睡著時盜竊，豈料卻被休班警員當場抓住。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

中國籍男子易懷淳（音譯）在搭乘飛機時，趁著其他乘客熟睡，從座位上方的置物箱拿走了其他乘客的行李翻找，試圖進行偷竊，不料惡行卻被機上的休班警員撞破，將他逮捕歸案，而法庭如今決定將他判監7個月。

據《聯合早報》報導，這起事件發生於2023年12月15日。當時，一名休班警員正搭乘一架從柬埔寨金邊起飛的班機，準備前往新加坡，豈料他卻在艙內注意到形跡可疑的易懷淳。

▲▼飛機,機艙,行李。（圖／CFP）

▲男子不斷翻找乘客們放置在頭頂置物箱的行李，尋找值錢的物品。（示意圖／CFP）

一開始，易懷淳先站起來打開自己頭頂上的置物箱，但他發現前排旅客都已熟睡，於是他就大膽地打開他們座位上方的置物箱，將一個背包拿到飛機後方的空座位翻找。不過，或許是因為背包裡沒有什麼值錢物品，因此易懷淳很快地就將背包放回原位，再拿下另一個背包，打算重施故伎。

易懷淳不尋常的行徑吸引了警員的注意，他連忙將心中的疑慮告訴另2名同事，於是3人便一起密切留意男子的一舉一動。他們發現，易懷淳再次走到了前排乘客附近的座位，打開頭上的置物箱，取走一個黑色手提包，並將裡面2個裝著250元現金的錢包、3張銀行卡，以及2部手提電腦佔為己有。

易懷淳盜竊的整個過程被3名警員看在眼裡，於是他們立即上前制止易懷淳的行為，並叫醒物主，揭發偷竊案。根據東京公約，新加坡有權對在前往新加坡的航班和郵輪上犯案的乘客採取執法行動，因此易懷淳最後被送上了法院，並在東京公約下被控3項偷竊罪。他在今年1月30日承認其中一項罪名，另2項則交由法官下判時一併考慮，最終被判監7個 月。

ET快訊
6人等公車挨撞！　恐怖瞬間曝
快訊／高捷「砸傷人」！監視器掉落　1女遭砸破頭濺血
林大鈞現場打給越南地接！　承諾幫90旅客要回720美金
快訊／國1高架火燒車！烈焰沖天畫面曝
土地公請吃泡麵！導遊小姐一舉動讓福榕宮爆紅　5年嗑光20萬碗
林逸欣對中大樂透！　「6碼中5碼」驚喜曬照
台灣團遭丟包　100多名旅客先付款繼續行程
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳：各國必須打造「AI基礎設施」　外界擔憂太誇大

渣男無照駕駛撞傷人　竟讓女友頂罪！26歲日男終被逮

被判死刑8印度前軍官獲釋　印度感謝卡達國王

護國神犬嗅出行李「驚藏木乃伊」　他返美偷帶4猴乾屍：自己要吃的

把爛醉女友人丟包大馬路！害遭小黃撞死　日男涉殺人被逮

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」！韓女為他買車買房　財產被騙光

陸男搭機化身空中大盜！趁熟睡摸走乘客隨身行李　休班警艙內抓人

普丁2024有望訪中！　中國駐俄大使證實：強化中俄陣線對抗西方

以色列「空襲拉法」死亡人數上修！　哈瑪斯衛生部：至少100死

天氣太熱走火！大馬警營「M16步槍爆炸」　3警受傷入院

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

半夜傳超大敲門聲打開都沒人　監視拍下「虎斑貓客」來拜年

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

黃仁勳：各國必須打造「AI基礎設施」　外界擔憂太誇大

渣男無照駕駛撞傷人　竟讓女友頂罪！26歲日男終被逮

被判死刑8印度前軍官獲釋　印度感謝卡達國王

護國神犬嗅出行李「驚藏木乃伊」　他返美偷帶4猴乾屍：自己要吃的

把爛醉女友人丟包大馬路！害遭小黃撞死　日男涉殺人被逮

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」！韓女為他買車買房　財產被騙光

陸男搭機化身空中大盜！趁熟睡摸走乘客隨身行李　休班警艙內抓人

普丁2024有望訪中！　中國駐俄大使證實：強化中俄陣線對抗西方

以色列「空襲拉法」死亡人數上修！　哈瑪斯衛生部：至少100死

天氣太熱走火！大馬警營「M16步槍爆炸」　3警受傷入院

情人節禮物別送錯！專家揭「11地雷」勿踩：恐害感情秒散掉

捨韓國練習生「念建中資優班」…3年後上醫學系又重考　終圓音樂夢

男友皮包骨！「妹子1體位」撞到爆痛　老司機秒懂：還細到不行

用廣告紙夾帶...新北女藥妝店偷保養品　店員盤點驚覺遭竊

獨／台南刑警休假遇89鬧事！他被控撂人當街開打　署長下令徹查

初四出遊潮「14處省道易塞車路段」　國道客運仍有7成座位

地城撤離新作《Dungeonborne》獲好評　Alpha測試版同上飆破1.6萬人

快訊／台南國華街一段民宅火警　勇消破門布水線搶救中

發想投球前加上「滑步」　林昱珉找到律動節奏感

盼成為北海岸最強推手！　廖先翔進立院鬆綁法令讓土地使用更彈性

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

花8年做艾菲爾鐵塔　金氏紀錄沒看就判失格

誘殺直播　他遭政敵連開5槍身亡

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

肯亞馬拉松世界紀錄保持人　24歲失控車禍亡

韓女喝醉搭計程車慘被「載到摩鐵性侵」

即／美國防部長「轉入加護病房」

兒女從未探視　老婦將8800萬遺產留給寵物

咖啡廳冰塊灑一地　老闆調監視器發現感人反轉

韓空軍9黑鷹現身台　明過境高雄小港

前荷蘭首相與妻子「手牽手安樂死」

金正恩怒了！平壤綜合醫院「4年還沒蓋完」

夾娃娃機店慘遭亂拉屎！小學生「深蹲脫褲」

更多熱門

相關新聞

普丁2024有望訪中！　中國駐俄大使證實

普丁2024有望訪中！　中國駐俄大使證實

中國駐俄大使張漢暉10日透露，俄羅斯總統蒲亭今年將出訪中國，並與中國國家主席習近平進行多次會晤，藉以強化中俄陣線對抗西方勢力。

天氣太熱走火！「M16步槍爆炸」3警受傷

天氣太熱走火！「M16步槍爆炸」3警受傷

泰大象突暴走！35歲人妻遭「踩爆肺部」死亡

泰大象突暴走！35歲人妻遭「踩爆肺部」死亡

菲律賓南部土石流　死亡數攀升至37人

菲律賓南部土石流　死亡數攀升至37人

男星爸吸到鞭炮煙　氣喘昏迷心臟2度停止

男星爸吸到鞭炮煙　氣喘昏迷心臟2度停止

關鍵字：

新加坡東南亞要聞偷竊柬埔寨中國易懷淳

讀者迴響

熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

三上悠亞台灣行「1舉動觸法」！　拍美照上傳IG恐罰5萬

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

富國島丟包事件　觀光署出面徹查

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面