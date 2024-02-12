陸男搭機化身空中大盜！趁熟睡摸走乘客隨身行李　休班警艙內抓人

▲一名中國男子在搭機途中，試圖趁其他乘客睡著時盜竊，豈料卻被休班警員當場抓住。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

中國籍男子易懷淳（音譯）在搭乘飛機時，趁著其他乘客熟睡，從座位上方的置物箱拿走了其他乘客的行李翻找，試圖進行偷竊，不料惡行卻被機上的休班警員撞破，將他逮捕歸案，而法庭如今決定將他判監7個月。

據《聯合早報》報導，這起事件發生於2023年12月15日。當時，一名休班警員正搭乘一架從柬埔寨金邊起飛的班機，準備前往新加坡，豈料他卻在艙內注意到形跡可疑的易懷淳。

▲男子不斷翻找乘客們放置在頭頂置物箱的行李，尋找值錢的物品。（示意圖／CFP）

一開始，易懷淳先站起來打開自己頭頂上的置物箱，但他發現前排旅客都已熟睡，於是他就大膽地打開他們座位上方的置物箱，將一個背包拿到飛機後方的空座位翻找。不過，或許是因為背包裡沒有什麼值錢物品，因此易懷淳很快地就將背包放回原位，再拿下另一個背包，打算重施故伎。

易懷淳不尋常的行徑吸引了警員的注意，他連忙將心中的疑慮告訴另2名同事，於是3人便一起密切留意男子的一舉一動。他們發現，易懷淳再次走到了前排乘客附近的座位，打開頭上的置物箱，取走一個黑色手提包，並將裡面2個裝著250元現金的錢包、3張銀行卡，以及2部手提電腦佔為己有。

易懷淳盜竊的整個過程被3名警員看在眼裡，於是他們立即上前制止易懷淳的行為，並叫醒物主，揭發偷竊案。根據東京公約，新加坡有權對在前往新加坡的航班和郵輪上犯案的乘客採取執法行動，因此易懷淳最後被送上了法院，並在東京公約下被控3項偷竊罪。他在今年1月30日承認其中一項罪名，另2項則交由法官下判時一併考慮，最終被判監7個 月。