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社會 社會焦點 保障人權

4萬大紅包放腳踏車菜籃被偷　阿桑難過報警…結果「神明有保庇」

▲▼4萬元大紅包放腳踏車菜籃被偷，高雄阿桑難過報警…兒孫包的。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲4萬元大紅包放腳踏車菜籃，遭女鄰居偷走。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名80多歲的婦人過年期間，將兒子、孫子包的4萬元紅包錢放在腳踏車菜籃裡，沒想到外出找朋友後被偷走，她趕緊到警局報案。警方調閱監視器發現，是住在附近的鄰居偷的，因此上門逮人，並把4萬元紅包最後原封不動歸還給婦人，讓她直呼「天公保庇」。

鳳山分局五甲派出所於2月12日接獲一位八旬阿桑報案，稱自己下午兩點多到南正二路一帶找朋友，放在腳踏車菜籃內新臺幣4萬元卻被偷，那是兒孫包給她的紅包錢，「若不見真難過」。

▲▼4萬元大紅包放腳踏車菜籃被偷，高雄阿桑難過報警…兒孫包的。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄阿桑過年大紅包被偷，難過報警…那是兒孫包的。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方隨即調閱監視器，只見畫面中的一位女子鬼鬼祟祟地接近腳踏車，接著試圖以身體阻擋自己偷錢的動作，卻不知她的一舉一動都已經被監視器錄得清清楚楚。警方隨即鎖定竊嫌身分，查出是住在附近的56歲王姓女子。　 　

當警方於2月13日帶著監視器畫面，至王女住處時，王女卻一句話也不說，逕自往外走，警方一度以為王女要逃逸，便一路尾隨其走到一輛機車，但打開車箱後卻不見任何現金，員警還疑惑「你帶我們來這裡幹嘛？」

▲▼4萬元大紅包放腳踏車菜籃被偷，高雄阿桑難過報警…兒孫包的。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方調閱監視器查出竊賊，最後成功找回4萬元紅包。（圖／記者賴文萱翻攝）

接著王女淡定地再領著警方，至她南榮路另一輛機車處，才終於在車箱起獲贓款4萬元，警方也查扣贓款歸還被害阿桑，她感謝警方並直呼「老天有保庇」，全案依竊盜罪將王女移送偵辦。 　 　

▲▼4萬元大紅包放腳踏車菜籃被偷，高雄阿桑難過報警…兒孫包的。（圖／記者賴文萱翻攝）

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