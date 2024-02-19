台科大推伴讀制帶來雙贏　弱勢生申請還可領取補助

▲台科大推伴讀制帶來雙贏，同學們可申請一對一或團體伴讀，弱勢生申請還可領取補助。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

大學今（19日）天起陸續開學。為有效解決學生課業疑難，台灣科技大學提供伴讀制度，讓學生申請一對一伴讀或團體伴讀，低收入或弱勢等8類的「築夢生」申請伴讀還可領取補助。根據台科大統計，最熱門的伴讀課程是數理相關的課程，像是微積分、統計學、工程數學、物理。曾申請伴讀陳姓學生表示，參與伴讀幫助極大，這是雙贏方法，自己課業跟上同學，更因此繼續就讀碩士班。

台科大教務處教學發展中心表示，在過去幾個學期，伴讀制度平均每學期約媒合50組、150人次學生參與，受輔導學生從本籍生到外籍生都有，也提供學習討論室做為學生伴讀活動或課業討論等學習活動相關用途。而伴讀員學業成績須在全班前40%，輔導科目成績A以上。若是個別伴讀，津貼每小時250元；團體伴讀津貼按人數，3至5人每小時350元，6人以上每小時450元。

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從台科大機械所畢業的國手陳奕㮀，大學時也曾申請伴讀。她回憶說，一開始課業壓力大，感覺自己好像不夠聰明。對伴讀也有誤解，認為是示弱行為。後來在建議下申請後，發現幫助極大，不僅課業開始跟上同學，之後更繼續就讀碩士班。非常感謝伴讀制度讓她不用任何花費就跟上課業，伴讀員也可藉此獲得津貼，是一個雙贏方法，讓需要伴讀同學，在教育體制內可以被接住。

工管系三年級的劉亦晨，自認在高中時底子不夠好，上課時無法快速吸收授課內容，因此在「作業研究」跟「統計學」兩個科目申請伴讀。劉亦晨表示，非常感激伴讀學姐林晏伃，總是有耐心地教會他，十分鼓勵在課業需要幫忙的學弟妹，可以妥善利用伴讀制度。

劉亦晨的伴讀員林晏伃，去（112）年剛從台科大工管系研究所畢業，她說，接下伴讀，除了想要協助並解決同學的學習困難外，也能讓自己在專業領域學習上有更大進步空間。

台科大教務長陳素芬指出，伴讀制度可讓學生們以同學的觀點和角度理解和學習，在同儕的帶領和引導下，更能掌握學習的方向和方法，對學科內容也更能理解。教學相長下，伴讀的和被伴讀的同時受益。台科大的伴讀制度通過同儕互助，有效地提升學生的學業成績，學生在過程中不僅獲得了知識和技能，還培養團隊合作和解決問題的能力，這對同學們未來的學業和職業生涯都將大有裨益。

▲台科大伴讀制度協助提升學業成績，其中微積分、統計學最熱門。（圖／台科大提供）