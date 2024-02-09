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病歷安心帶著走！花蓮慈院智能健康管家APP　線上申請好便利

▲「智能健康管家APP」提供包括行動繳費、慢性病連續處方簽箋預約、住院相關功能、個人化行事曆推播等多元服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「智能健康管家APP」提供包括行動繳費、慢性病連續處方簽箋預約、住院相關功能、個人化行事曆推播等多元服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院醫事室與人工智慧醫療創新發展中心共同開發「慈濟智能健康管家APP」，自2023年8月開始提供就醫民眾多元且便利的線上功能，更在今年與商之器科技股份有限公司合作新設「線上病歷申請」功能，讓有申請病歷需求的民眾能夠免於往返奔波或寄送證件的遺失風險，只需要通過線上驗證與審核後證明為本人，即可透過APP取得電子病歷，符合聯合國永續發展ESG目標。

▲「智能健康管家APP」提供包括行動繳費、慢性病連續處方簽箋預約、住院相關功能、個人化行事曆推播等多元服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼APP提供申請、繳費、下載病歷一條龍服務，實現「病歷安心帶著走」。

花東地區狹長，為了解決東部居民在健康上的問題及醫療可近性的缺口，花蓮慈院近年來以打造無圍牆醫院為目標，結合資通訊科技產業，設計並推出「慈濟智能健康管家APP」，提供包括行動繳費、慢性病連續處方簽箋預約、住院相關功能、個人化行事曆推播、即時查詢就醫流程與進度，還能將民眾輸入的門診掛號主訴自動連結診間作業系統，讓醫師在看診前提早掌握病情。良好的使用體驗獲得APP用戶正面反響，相關成果也於去年底 2023年台灣醫療科技展展位分享。

▲「智能健康管家APP」提供包括行動繳費、慢性病連續處方簽箋預約、住院相關功能、個人化行事曆推播等多元服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

除了看診，過去申請病歷需攜帶或寄送病患本人的雙證件至大廳櫃台辦理，對於從花蓮南區或外縣市前往就醫的民眾又是一層負擔。因此，醫事室和AI中心攜手商之器打造最新服務——「線上病歷申請」，讓民眾能夠輕鬆在手機或平板上進行文件或病歷的一站式申請、繳費、取得病歷資料等服務，並將自己的病歷資訊進行雲端儲存和管理，隨身攜帶在個人的行動裝置上，當需要就醫、健康管理或者是特殊情況下，都可以直接提供病歷資訊給醫療人員，讓就醫過程更順暢，診斷更準確。

▲「智能健康管家APP」提供包括行動繳費、慢性病連續處方簽箋預約、住院相關功能、個人化行事曆推播等多元服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

使用者不僅可即時查詢就醫流程與進度，還有行事曆功能提醒下次看診時間。

醫事室林玲珠主任指出，使用「慈濟智能健康管家APP」時，進入首頁須先透過臺灣網路認證（TWID）進行身份識別及認證，至病歷申請階段則會進行第二層把關，再進行TWID憑證簽署，病歷資訊的傳輸過程皆經過SSL加密，嚴格為民眾資安把關，實現「病歷安心帶著走」的目標。若需要紙本病歷，也可以在APP上選擇從醫院端列印後實體取件或掛號郵寄的服務。

▲「智能健康管家APP」提供包括行動繳費、慢性病連續處方簽箋預約、住院相關功能、個人化行事曆推播等多元服務。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林玲珠主任表示，慈濟智能健康管家APP正持續優化中，將造福更多花東患者。

林玲珠主任表示，慈濟智能健康管家APP正持續優化，預計未來會陸續上線住院自助預約及報到、看診流程導引、健康存摺資訊目視化管理、產製電子處方簽、停車場空位查詢等服務，希望讓民眾到院就醫或在院轉診的過程能更順暢、不費時，提升就醫服務品質，造福更多花東患者。

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