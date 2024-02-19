鼓勵再就業　雲嘉南分署年助3400位二就婦女返職場

▲勞動部雲嘉南分署總計協助轄區逾3400位二就婦女返回職場，日前再推出「婦女再就業計畫」，協助有就業意願的婦女重返職場、穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紓緩缺工問題，勞動部積極推出各項就業促進方案鼓勵二度就業婦女重返職場，去年勞動部雲嘉南分署總計協助轄區逾3400位二就婦女返回職場，日前再推出「婦女再就業計畫」，要助有就業意願的婦女重返職場、穩定就業。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，我國女性勞參率在25-29歲接近9成達高峰後，就因婚育、照顧家庭等因素而離開職場，未再出現第二次高峰，50歲後更低於日、韓鄰近國家，尤其面臨少子化與勞動力老化影響，加上零工經濟或自行創業等多元就業型態發展，各行業都出現人力缺口，因此鼓勵女性重返職場，有助紓緩產業缺工問題。

據雲嘉南分署統計資料顯示，2024年度雲嘉南地區二度就業婦女求職者較上年度(2022年)增加約600人(14.05%)，其中以台南市及雲林縣增加幅度較多，年齡多集中於45-59歲(佔整體增加幅度63.93%)；而在求職意願部分，二度就業婦女最想做的工作前三名職類為「一般及文書事務人員」(16%)、「採礦、營建、製造及運輸勞力工」(14%)，及「生產機械設備操作人員」(13%)等相對容易且快速上手、例行性的工作。

另觀察近年二度就業婦女求職類別變化，「個人照顧工作人員」一職求職意願明顯增加，2023年度較2022年度增加50.67%，較2021年度增加165.88%，且年齡集中在39-59歲，顯示二度就業婦女因家庭原因退出勞動市場，較能同理家庭運作及擅長家庭溝通，在個人照顧方面較為細心及耐心，相對容易上手，這也是造成求職意願大增的原因，為此，雲嘉南分署也順應趨勢，今年委託轄區地方政府將開設70班的照服員職訓課程，預計訓練2000位照服員投入市場。





此外，為鼓勵因家庭因素離開職場180天以上的婦女重返就業，勞動部去年9月推出「婦女再就業計畫」，包含再就業獎勵、自主訓練獎勵、雇主調整工時獎勵3大措施，其中再就業獎勵為婦女找到工作後穩定就業滿3個月即可領取補助最高3萬元；而自主訓練獎勵則是婦女於參加自主訓練後並辦理求職登記，發給2萬元，完成訓練180日內就業者，再發給1萬元，最高有3萬元獎勵金；另若雇主提供可調整工時的新職缺，並雇用符合計畫資格的婦女，每雇用一人，雇主最長可領12個月、最高可獲3.6萬元的「工時調整獎勵」。

劉邦棟強調，女性在洞察力、耐心、親和力及溝通力上，都有傑出表現，這些特質在職場上反而能夠發揮「以柔克剛」效果，且女性擁有溫柔的行動力，這些都是職場的優勢，呼籲企業能多給二就婦女機會返回職場、發揮價值，目前各就業中心都有提供職涯探索、諮詢輔導到職訓及就業媒合等一條龍服務，歡迎有需求女性朋友就近向就業中心尋求協助，或撥0800-777-888洽詢。