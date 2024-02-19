　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

鼓勵再就業　雲嘉南分署年助3400位二就婦女返職場

▲勞動部雲嘉南分署總計協助轄區逾3400位二就婦女返回職場，日前再推出「婦女再就業計畫」，協助有就業意願的婦女重返職場、穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署總計協助轄區逾3400位二就婦女返回職場，日前再推出「婦女再就業計畫」，協助有就業意願的婦女重返職場、穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紓緩缺工問題，勞動部積極推出各項就業促進方案鼓勵二度就業婦女重返職場，去年勞動部雲嘉南分署總計協助轄區逾3400位二就婦女返回職場，日前再推出「婦女再就業計畫」，要助有就業意願的婦女重返職場、穩定就業。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，我國女性勞參率在25-29歲接近9成達高峰後，就因婚育、照顧家庭等因素而離開職場，未再出現第二次高峰，50歲後更低於日、韓鄰近國家，尤其面臨少子化與勞動力老化影響，加上零工經濟或自行創業等多元就業型態發展，各行業都出現人力缺口，因此鼓勵女性重返職場，有助紓緩產業缺工問題。

▲勞動部雲嘉南分署總計協助轄區逾3400位二就婦女返回職場，日前再推出「婦女再就業計畫」，協助有就業意願的婦女重返職場、穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據雲嘉南分署統計資料顯示，2024年度雲嘉南地區二度就業婦女求職者較上年度(2022年)增加約600人(14.05%)，其中以台南市及雲林縣增加幅度較多，年齡多集中於45-59歲(佔整體增加幅度63.93%)；而在求職意願部分，二度就業婦女最想做的工作前三名職類為「一般及文書事務人員」(16%)、「採礦、營建、製造及運輸勞力工」(14%)，及「生產機械設備操作人員」(13%)等相對容易且快速上手、例行性的工作。

另觀察近年二度就業婦女求職類別變化，「個人照顧工作人員」一職求職意願明顯增加，2023年度較2022年度增加50.67%，較2021年度增加165.88%，且年齡集中在39-59歲，顯示二度就業婦女因家庭原因退出勞動市場，較能同理家庭運作及擅長家庭溝通，在個人照顧方面較為細心及耐心，相對容易上手，這也是造成求職意願大增的原因，為此，雲嘉南分署也順應趨勢，今年委託轄區地方政府將開設70班的照服員職訓課程，預計訓練2000位照服員投入市場。

▲勞動部雲嘉南分署總計協助轄區逾3400位二就婦女返回職場，日前再推出「婦女再就業計畫」，協助有就業意願的婦女重返職場、穩定就業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，為鼓勵因家庭因素離開職場180天以上的婦女重返就業，勞動部去年9月推出「婦女再就業計畫」，包含再就業獎勵、自主訓練獎勵、雇主調整工時獎勵3大措施，其中再就業獎勵為婦女找到工作後穩定就業滿3個月即可領取補助最高3萬元；而自主訓練獎勵則是婦女於參加自主訓練後並辦理求職登記，發給2萬元，完成訓練180日內就業者，再發給1萬元，最高有3萬元獎勵金；另若雇主提供可調整工時的新職缺，並雇用符合計畫資格的婦女，每雇用一人，雇主最長可領12個月、最高可獲3.6萬元的「工時調整獎勵」。

劉邦棟強調，女性在洞察力、耐心、親和力及溝通力上，都有傑出表現，這些特質在職場上反而能夠發揮「以柔克剛」效果，且女性擁有溫柔的行動力，這些都是職場的優勢，呼籲企業能多給二就婦女機會返回職場、發揮價值，目前各就業中心都有提供職涯探索、諮詢輔導到職訓及就業媒合等一條龍服務，歡迎有需求女性朋友就近向就業中心尋求協助，或撥0800-777-888洽詢。

ET快訊
快訊／柬埔寨總理震怒首發聲！　晚安小雞鬧大了
高雄「真帝王行人」故意卡馬路！連公車也擋
LIVE／床戰169正妹是男的！嫖客吐了　波霸杯富商砸上億追
快訊／韓國瑜協商失敗！時間喬不攏　黃國昌拒簽結論
iPhone摺疊機喊卡！　2台廠雙摜跌停
今年要退休　南投警疑「被誤認為獵物」擊斃
大姑過完年「討8900年夜飯」4人均攤　人妻嗆笑死！全場逆風
車突停承德路　副駕正妹頭趴他腿上
史上最亂頒獎典禮！台下群架「搖滾區還有屎」粉絲崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

繫上安全帶+戴上安全帽　安全隨時在

花蓮敬老愛心計程車隊啟動！補助3月1日起上路　每人每月1000元

提升大型地下停車場救災安全　南消七大隊辦理實地踏勘

錦安聰明警使用「加長」漁網　撈起民眾掉入溝內手機

鼓勵再就業　雲嘉南分署年助3400位二就婦女返職場

遊恆春錢包不見了！女大生慌了　好心人撿到報警

台南佳里區住宅火警　火災警報器發揮功效救人數命

南消官田分隊消防創新推廣！　大型春聯喚起住警器的重要

北港慶元宵千人提燈踩街！警24日起執行交管　啟動環鎮接駁車

台南火山碧雲寺觀音佛祖回駕大批信眾參香　關嶺消防分隊實施防災宣導

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

UNIQ金聖柱直播意外爆隱婚生子！　李汶翰語音「兒子沒睡？」他秒變臉

繫上安全帶+戴上安全帽　安全隨時在

花蓮敬老愛心計程車隊啟動！補助3月1日起上路　每人每月1000元

提升大型地下停車場救災安全　南消七大隊辦理實地踏勘

錦安聰明警使用「加長」漁網　撈起民眾掉入溝內手機

鼓勵再就業　雲嘉南分署年助3400位二就婦女返職場

遊恆春錢包不見了！女大生慌了　好心人撿到報警

台南佳里區住宅火警　火災警報器發揮功效救人數命

南消官田分隊消防創新推廣！　大型春聯喚起住警器的重要

北港慶元宵千人提燈踩街！警24日起執行交管　啟動環鎮接駁車

台南火山碧雲寺觀音佛祖回駕大批信眾參香　關嶺消防分隊實施防災宣導

南韓住院醫師今集體請辭罷工！癌末手術「無限延期」　警下令嚴辦

世桌賽中華隊女子組勇奪4連勝　再拿1勝將奪巴黎奧運資格

快訊／晚安小雞鬧大　柬埔寨總理怒轟自私：為謀私利傷害柬埔寨

平台界「母子基金」始祖走過股債雙殺　正報酬機率飆上95%

繫上安全帶+戴上安全帽　安全隨時在

想下班吃飯了！動物園獅子發出「震撼獅吼功」　隔空提醒同事收工

獨居男餵狗被「13隻比特犬」圍攻撕咬　陳屍在自家院中

批綠硬拗「禁團令」法源　黃國昌嗆交通部：禁令幾月幾日生效？

規模更小的都有召委席次！　陳學聖：民眾黨今恐全然皆空應好好想想

救起「2顆爬行石頭」新北消防員幫送醫　驚見是瀕危保育類

地方熱門新聞

台灣燈會安平藝術燈區假日人潮多

彰化衛生局追查致癌蘇丹紅　已無問題產品

喵星人躲進休旅車引擎　消防隊用這招解決

快訊／台中燈會主燈區驚傳4人落水　

積極推動台南「東山迎佛祖」

台南佳里區住宅火警火災警報器救人命

台南火山碧雲寺觀音佛祖回駕防災宣導

北港慶元宵將聚千人提燈　警方將於24日將執行交管

台鐵科工館站旅客摔落月台遭進站列車輾斃　

恭祝玉皇大帝誕辰　侯友宜赴保福宮參拜

南消官田分隊大型春聯喚起住警器的重要

屏東竹田消防分隊執行救護　婉拒家屬餽贈紅包

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

女大生遊恆春錢包不見了　好心人撿到報警

更多熱門

相關新聞

職場必學5招「溝通心法」

職場必學5招「溝通心法」

一句話可以打破僵局，也可能讓關係降至冰點！大部分員工初入職場時，一定是位傻呼呼、不太懂人情世故的人，也經常不知如何接話，導致講錯話讓場面尷尬，本篇將根據《丁菱娟的成熟大人說話課》書籍，帶領職場人們掌握職場必學的「溝通必勝心法」

公司抽汽車！人資曝「大獎籤筒真相」

公司抽汽車！人資曝「大獎籤筒真相」

全職媽隔7年想回職場　米粉工廠圓夢

全職媽隔7年想回職場　米粉工廠圓夢

南韓老齡化　每5名求職者有1人超過60歲

南韓老齡化　每5名求職者有1人超過60歲

台南就業中心首場徵才17日提供400職缺

台南就業中心首場徵才17日提供400職缺

關鍵字：

就業雲嘉南分署婦女職場

讀者迴響

熱門新聞

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

嬤跟團旅遊「睡夢中離世」　家屬求償

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

外媒：iPhone 16將有史上重大更新

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面