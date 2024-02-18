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職場必學5招「溝通心法」　說話繞圈子、拿「弱點」開玩笑最忌諱

文／Workworks職場人

一句話可以打破僵局，也可能讓關係降至冰點！大部分員工初入職場時，一定是位傻呼呼、不太懂人情世故的人，也經常不知如何接話，導致講錯話讓場面尷尬，本篇將根據《丁菱娟的成熟大人說話課》書籍，帶領職場人們掌握職場必學的「溝通必勝心法」，讓大家在言談間展現成熟大人的風采！

職場溝通心法

1.時間就是金錢，職場溝通最忌繞圈子

不再害怕說錯話！職場必學5招「溝通心法」、主管最忌諱員工繞圈子？

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▲職場溝通最忌繞圈子。（示意圖／pexel，下同）

處在一個講求效率的時代，時間就等於金錢，與其講了一些沒有建設性的話，縮短溝通的時間，就是幫助企業節省成本並提高競爭力的最佳方法，像是直接回答問題，不需要隱瞞真相，倘若遇到不會的問題就說不知道，遇到不擅長的就照實說，用這種方式往往能在一次交談中快速建立起信用！

2.說話犀利固然厲害，但留點溫暖更迷人

職場人們身旁有遇過講話犀利的同事嗎？無論是針對工作表現或是生活習慣，作者在書中分享著「說話犀利固然厲害，但留點溫暖更迷人」，倘若每個人都能心存善意，欣賞他人的優點，這樣在與對方溝通時，對方也一定能感受到你的好意，進而對你不設防，說出他想說的話，職場人們就能得到更多工作資訊。

3.不讓人難堪，也不拿「弱點」來開玩笑

千萬別得罪了才後悔！朋友間可以互相開玩笑，但是他在意的弱點對他而言，可一點都不好笑，即便你明明知道那是事實也不能說，像是有些人很在意禿頭、身高、體型等，職場人們千萬別隨便拿別人的糗事或挫折當玩笑開，當你自覺好笑，但對對方而言就像是把刀刺向自己。

4.如何說才能讓老闆釋出資源，幫你解決問題？

職場如同戰場般，要有足夠的資源和武器才有勝算，職場人們過去有曾煩惱說服老闆釋出資源的經驗嗎？其實向主管求援也要有技巧，作者建議職場人們要「帶著你思考過的解決方案」，而不是把問題丟給主管處理，像是不定時的向主管報告專案的進度，相信遵循以上步驟老闆就會願意釋出更多資源。

5.危機發生時，如何真誠道歉？

職場上難免會犯錯，但是要如何正確地面對錯誤呢？作者在書中建議職場人們，除了勇敢承認錯誤，道歉時必須以「往鞭打自己比別人預期的更多」作為出發點，這樣才能讓他人感受到你的誠意，切記如果工作上犯錯時，絕對不能撒謊刻意隱瞞，勇敢認錯才是承擔責任的關鍵！

以上為「職場5招溝通心法」分享，職場人們都學起來了嗎？期望大家在職場上講話皆能更有效溝通！

【延伸閱讀】

開會總是不敢表達意見？職場必學「4招秒回表達力」：說什麼比怎麼說更重要

好想變有錢人！美國專家透露成為富人4大途徑，「這招」成功率最大！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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