36歲全職媽隔7年想回職場　虎尾就業中心助復職...米粉工廠圓夢

▲離開職場七年的朱倩儀，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心的協助下重新踏入職場，終結全職媽媽角色跨足職業婦女行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

不少女性在進入婚姻後因生子育兒等人生規劃而暫時中斷職業生涯，等孩子上學後再嘗試終結全職媽媽角色跨足職業婦女行列回歸職場。36歲離開職場七年的朱倩儀亦是如此，卻在幾次面試都石沉大海，最後在虎尾就業中心的協助重新再踏入職場，穩定在一家米粉工廠擔任生產包裝工作。

據衛生福利部「2019年15-64歲婦女生活狀況調查」及行政院主計處2016年「婦女婚育與就業調查報告」顯示，女性常因「結婚」、「生育」、「料理家務」等因素退出勞動市場，另從曾因結婚離職且曾恢復工作者之復職間隔觀察，平均約6年1個月（72.95個月）才會重返職場，復職間隔也隨女性教育程度的提升而縮短，其中國中及以下程度者為88.19個月，高中（職）程度者為76.20個月，大專及以上程度者僅45.17個月。

「終於」簡單扼要兩個字，卻著實表達了媽媽對於重返職場的期待，朱倩儀在國中畢業後即踏入職場，從事針車工作10多年時間，直到結婚生子才退出職場，一直很習慣上班生活的她，對於突然離開工作一開始難以適應，隨著小孩的出生，專心扮演起全職家庭照顧者角色。

朱倩儀今年家中兩個小朋友，一個步入小班、一個即將踏上小學，倩儀在「經濟」跟「成就感」多方考量下，興起再找工作、重返職場的念頭，但離開職場多年時間，對於不想重操針車舊業又僅有國中學歷的她，一時不知該從何著手，才求助於虎尾就業中心，順利在去年12月重返職場。

▲離開職場七年的朱倩儀，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心的協助下重新踏入職場，終結全職媽媽角色跨足職業婦女行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心張春美主任表示，跟倩儀一樣沒有高學歷卻因家庭照顧因素而退出職場婦女不在少數，為了協助婦女順利重返職場，「職場學習及再適應計畫」提供一個職場重新學習的機會、「僱用獎助措施」提高雇主僱用意願，而「婦女再就業計畫」提供的3萬元的再就業獎勵金則鼓勵婦女穩定回歸職場，春美主任勉勵二度就業媽媽們不用懼怕，勇敢踏入各地就業中心，由勞動部提供包套職場復歸服務。