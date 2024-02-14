年後轉職潮　台南就業中心首場徵才17日提供400職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在2月17日辧理「2024祥龍獻瑞，迎薪納福」年後轉職聯合徵才活動。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

因應過年後轉職潮並協助更多求職朋友快速找到工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在2月17日辧理「2024祥龍獻瑞，迎薪納福」年後轉職聯合徵才活動。

含蓋飯店業、餐飲業、製造業、服務業、量販業等16家廠商現場設攤，提供逾400個工作機會。其中生產技術員薪資最高上看48K、次為門市餐飲服務45K。想轉換跑道或正在求職的朋友可到現場面試，為自己爭取最佳職場，發揮所長。台南就業中心也準備早鳥好禮開春紅包，祝求職朋友開春求職順利，送完為止。

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當天徵才活動自上午9時30分至11時30分在北區大豐里活動中心（台南市北區武聖路315號）。邀請八方雲集餐飲、大潤發流通事業、美商德盟全球凱展、全超開發、特力屋、台南市私立朵朵園國際托嬰中心、統一實業、統旺科技工業、東鷹旅行社、美喆國際、台南大飯店、漢來美食、欣南天然氣、劍持屋餐飲【鰻將】、福爾摩沙遊艇酒店、台南大員皇冠假日酒店計16家知名廠商設攤。

其中劍持屋餐飲【鰻將】於台南擴展新市場，首次在台南招募人力。創辦人曾親赴日本拜師學藝，四年學成後歸國以師的姓「劍持」為名，開啟創業之路，並以鰻魚飯久負盛名。從僅能容納九位客人的巷弄小店面，走向百貨名店，讓美食客也能在百貨內享用到專業的日式創意料理。對日料有興趣的求職人可多加參考。

現場工作機會含概儲備幹部、機構設計工程師、電控工程師、機械組立維修技師、生產技術員、包裝技術員、物流司機、倉管人員、採購人員、會計人員、行政人員、業務助理、托育人員、業務人員社群企劃小編、收銀人員、賣場營業人員、展售專員、餐飲服務人員、廚房廚師、廚房助手、家事服務員等416個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，每年的 2、3 月份是年後轉職和找工作的熱潮，為增加求職朋友面試機會，於年前邀請廠商設攤提供現場媒合機會，想要在年後轉職的求職朋友，趕快把握踴躍參與面試。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢，想了解更多徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。