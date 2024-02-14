　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年後轉職潮　台南就業中心首場徵才17日提供400職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在2月17日辧理「2024祥龍獻瑞，迎薪納福」年後轉職聯合徵才活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在2月17日辧理「2024祥龍獻瑞，迎薪納福」年後轉職聯合徵才活動。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

因應過年後轉職潮並協助更多求職朋友快速找到工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在2月17日辧理「2024祥龍獻瑞，迎薪納福」年後轉職聯合徵才活動。

含蓋飯店業、餐飲業、製造業、服務業、量販業等16家廠商現場設攤，提供逾400個工作機會。其中生產技術員薪資最高上看48K、次為門市餐飲服務45K。想轉換跑道或正在求職的朋友可到現場面試，為自己爭取最佳職場，發揮所長。台南就業中心也準備早鳥好禮開春紅包，祝求職朋友開春求職順利，送完為止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天徵才活動自上午9時30分至11時30分在北區大豐里活動中心（台南市北區武聖路315號）。邀請八方雲集餐飲、大潤發流通事業、美商德盟全球凱展、全超開發、特力屋、台南市私立朵朵園國際托嬰中心、統一實業、統旺科技工業、東鷹旅行社、美喆國際、台南大飯店、漢來美食、欣南天然氣、劍持屋餐飲【鰻將】、福爾摩沙遊艇酒店、台南大員皇冠假日酒店計16家知名廠商設攤。

其中劍持屋餐飲【鰻將】於台南擴展新市場，首次在台南招募人力。創辦人曾親赴日本拜師學藝，四年學成後歸國以師的姓「劍持」為名，開啟創業之路，並以鰻魚飯久負盛名。從僅能容納九位客人的巷弄小店面，走向百貨名店，讓美食客也能在百貨內享用到專業的日式創意料理。對日料有興趣的求職人可多加參考。

現場工作機會含概儲備幹部、機構設計工程師、電控工程師、機械組立維修技師、生產技術員、包裝技術員、物流司機、倉管人員、採購人員、會計人員、行政人員、業務助理、托育人員、業務人員社群企劃小編、收銀人員、賣場營業人員、展售專員、餐飲服務人員、廚房廚師、廚房助手、家事服務員等416個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，每年的 2、3 月份是年後轉職和找工作的熱潮，為增加求職朋友面試機會，於年前邀請廠商設攤提供現場媒合機會，想要在年後轉職的求職朋友，趕快把握踴躍參與面試。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢，想了解更多徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

ET快訊
連假出門「塞上去再塞下來」！車主許願全速域ACC　內行卻搖頭
英國The Body Shop宣布破產！　200門市面臨關門
0056、00878、00919　超狂月配10萬加薪表公開
全台第二家LaLaport今年登場　在地：房價已提前慶祝
王心凌「41歲無P圖照」！外甥過年曬同框
送玫瑰花告白愛妻　侯友宜：這輩子，我會甲你牽條條
快訊／過年一家人到溪頭玩　90歲嬤陳屍溪谷
台中19歲女遭爸爸性侵　指證「小小一根又早洩」
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／受害旅客控年代旅遊合約藏陷阱　遭丟包後自付萬餘元才能回台

國旅被狂噴「有俗又好玩景點」？網曝1關鍵：其實到處都便宜

金門機場湧返台人潮！逾300人候補登機　出動2架次軍機疏運

出去玩最怕遇到雷旅伴　網友點名6大討厭行為

開工日變天！明晚到周五北台灣轉濕涼　彰化以北留意10度低溫

年後轉職潮　台南就業中心首場徵才17日提供400職缺

IG超實用10大功能！「2招排版必學」不怕洗版、重發　摯友貼文回歸

聊走他的心！下一個情人節換你甜蜜放閃

陸女來台旅遊8天！搭捷運見「這一幕」最吃驚：年輕男女都在刷

初五迎財神！「全台最靈財神廟」TOP5 　拜完財運爆棚旺整年

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

獨／受害旅客控年代旅遊合約藏陷阱　遭丟包後自付萬餘元才能回台

國旅被狂噴「有俗又好玩景點」？網曝1關鍵：其實到處都便宜

金門機場湧返台人潮！逾300人候補登機　出動2架次軍機疏運

出去玩最怕遇到雷旅伴　網友點名6大討厭行為

開工日變天！明晚到周五北台灣轉濕涼　彰化以北留意10度低溫

年後轉職潮　台南就業中心首場徵才17日提供400職缺

IG超實用10大功能！「2招排版必學」不怕洗版、重發　摯友貼文回歸

聊走他的心！下一個情人節換你甜蜜放閃

陸女來台旅遊8天！搭捷運見「這一幕」最吃驚：年輕男女都在刷

初五迎財神！「全台最靈財神廟」TOP5 　拜完財運爆棚旺整年

年後好戲上場！蔡賴將溝通NCC人事　侯友宜：盼獨立、公正、客觀

2歲娃患「親吻病」！因奶奶咀嚼餵食　醫生：前期症狀像感冒

鬼門關前救回OHCA患者　高級救護員今年再增36生力軍

樸實簡單！盼抽空陪妻過情人節　「直男」蔣萬安：沒有很浪漫的做法

上海A級商辦空置率21.8%創新高　陸企對擴租態度謹慎

柳采葳情人節貼身洋裝小露性感UU　祝大家遠離渣男、渣女

中國威脅加拿大軍艦不得巡弋台海　台駐加代表反駁

收編小萌橘6年「胖成大顆氣球」　體重飆漲7KG媽嚇：沒錯過什麼吧

大港開唱宣布超強卡司「日舞團avantgardey」　3月要來台！網嗨爆

新透天1坪10萬「被嫌鳥地方」　他驚見生活機能！全場喊：先卡位

朴敘俊歐巴代言 韓國製造 天然鹽烤海苔 買40送40

生活熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

越南導遊「阿孝」救援台灣旅客！　火速調派7車接送100人

「晚安小雞」直播揭3大疑點！　反詐成員：看他回台怎麼演

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

丟包早不對勁！　年代旅遊爆行前突改航空

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

要開工了！　5星座事業運飛上天

更多熱門

相關新聞

台南七股龍海號觀光渡船碼頭餐廳消防宣導

台南七股龍海號觀光渡船碼頭餐廳消防宣導

欣逢農曆新年，寒流來襲又偶爾陣雨，各項取暖電器與火源使用量驟增，為預防火災意外事故發生、加強民眾防火防災意識，南消第三大隊七股分隊，特於大年初五，至七股區龍海號觀光渡船碼頭餐廳進行「防範一氧化碳中毒」及「禁止燃放天燈」等大防火宣導活動。

即／台南民宅火警延燒4戶　1人意識不清送醫

即／台南民宅火警延燒4戶　1人意識不清送醫

2024月津港燈節、台灣燈會輪番登場！

2024月津港燈節、台灣燈會輪番登場！

清德、黃偉哲台南新營太子宮參拜祈福發福袋

清德、黃偉哲台南新營太子宮參拜祈福發福袋

鐵警台南分駐所警政宣導寓教於樂

鐵警台南分駐所警政宣導寓教於樂

關鍵字：

轉職台南就業徵才職缺

讀者迴響

熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

0056、00878、00919　超狂月配10萬加薪表公開

隱形富豪身價破2千億元　手上戴200元夜市錶

「鄭運鵬帥兒」德德開IG了！　高清圖集曝光

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

屋齡40年以上屋主注意！　未做「陽台補登」恐損達200萬

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

連假塞車心累　車主「許願ACC」內行卻搖頭

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面