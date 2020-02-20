機械巨蟲高達12公尺！入夜「秀馬戲團特技」　展演期限只到2/22

▲森林機械巨蟲秀。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

2020台灣燈會正於台中展出，今年特別推出「森林機械巨蟲秀」，每日僅3場，由巨型的機械巨獸與馬戲團特技演員，配合現場的輕快音樂演出，展現科技與藝術的結合，是今年燈會的最有人氣的節目之一，巨蟲秀將於22日進行最終日演出。

觀光局表示，今年邀請法國Planete Vapeur機械巨獸馬戲團，遠從法國運輸兩只大型貨櫃，歷經長達兩個月的海運航行抵達台灣，並為台灣燈會特別規劃長達14天，每天3場的科技展演秀。

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森林機械巨蟲秀以當地原有的森林場景和法國展演團隊，將「森林機械巨蟲秀」以情境劇場的方式展演，充分展現科技和特技完美融合，讓遊客在視覺感官上有全新的奇幻體驗。

▲▼森林機械巨蟲每日有三場展演。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，高達12公尺的機械巨獸在白天是大型機械藝術作品，結合自然昆蟲型態與未來科技的精美仿生機械巨獸，到了晚上，機械巨獸便會緩緩擺動身段綻放光彩，配合現場演出的輕快音樂和穿著奇異昆蟲服飾的表演者們一起律動展演。

觀光局表示，今年燈會除有傳統花燈，還有融合科技感的國際級特技展演。民眾可以看到表演者在巨無霸機械巨獸上靈活舞動，利用其舉起的吊環，在空中旋轉飛盪，搭配機械巨獸散發的絢麗光彩以及現場演奏的樂曲。

法國Planete Vapeur機械巨獸馬戲團所演出的「森林夢奇地」至2月22日每天晚上5時10分、6時25分、8時10分，每個場次演出半小時，歡迎民眾把握機會蒞臨台灣燈會「科技展演燈區」，欣賞巨蟲秀不同凡響的魅力。