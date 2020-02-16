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台灣燈會玄機多！互動式爵士鼠燈　眨眼秀「鼻酸故事」

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▲▼爵士好鼠喜迎親。（圖／觀光局提供）

▲副燈「爵士好鼠喜迎親」秀出觀光局國旅組前組長的照片。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

2020台灣燈會於本月8日正式開展，展區內藏有許多小玄機，不只主燈可「走進去」互動，副燈「爵士好鼠喜迎親」更被設計成眨眼模式，民眾只要拍攝、上傳照片，照片就會顯示在燈座眼睛。交通部觀光局國旅組前組長曾維德日前去世，曾維德妻子也特別將他的照片上傳，讓鼠燈顯示出曾維德照片，相當溫馨。

觀光局國旅組長莊靜真表示，台灣燈會結合智慧系統，讓遊客可與燈座互動，除了主燈光之樹可以走進去，觀看大樹心臟浮動外，副燈也藏有不少玄機，如「爵士好鼠喜迎親」被設計成眨眼模式，眨眼同時還會秀出照片，相當有趣。

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▲▼台灣燈會「國際友誼燈區」燈座。（圖／觀光局提供）

▲▼台灣燈會「國際友誼燈區」燈座。（圖／觀光局提供）

▲▼台灣燈會「國際友誼燈區」燈座。（圖／觀光局提供）

▲台灣燈會「國際友誼燈區」燈座。（圖／觀光局提供）

莊靜真表示，旅客可透過手機系統，拍攝並上傳照片，照片就會顯示在爵士鼠燈的眼睛上，是一個互動型的設計。去年國旅組前組長曾維德去世，曾維德妻子也特別到燈會現場，上傳曾維德的照片，以表想念，爵士鼠燈眨眼時便顯示出曾維德照片，頗為溫馨。

不過莊靜真指出，由於燈會展區有很多互動式設施，導致會有互相干擾的狀況，負責廠商最後決定由其統一決定眨眼秀出的影像為何，如情人節時就會秀出愛心圖案應景，以避免排隊人潮太多、上傳時間太久的狀況。

而台鐵局也在燈會期間，推出專屬台灣燈會的台鐵便當，主餐為香氣十足微帶辛辣的紐奧爾良雞腿排，副菜則配以中部地區新鮮時蔬如鮮菇，胡蘿蔔，花椰菜，青豆等等菜色豐富。便當外殼也貼上燈會貼紙，更顯燈會特色。

台鐵局指出，燈會便當售價比照傳統排骨便當，每份80元，在2月8日至23日期間，每日於后里車站、台中車站及高鐵台中車站三個地方販售，每天限量100份。

▲▼台灣燈會限量版台鐵便當。（圖／翻攝自Facebook／周永暉）

▲台灣燈會限量版台鐵便當。（圖／翻攝自Facebook／周永暉）

另外，台灣燈會已是我國元宵重要節慶，曾獲Discovery頻道評為具世界級水準的「全球最佳節慶」之一；也獲外媒讚為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，吸引許多國際單位參加。

觀光局指出，今年的「國際友誼燈區」，有來自北海道札幌市、名古屋市、香川縣、佐賀縣、青森縣平川市等5個日本地方政府共同參與；也有近鐵與東武集團等2個日本企業參加；加拿大溫哥華則為首度來台展燈。

首次參加的加拿大，以當地原住民圖騰柱為概念，從部落神話故事發想設計，創造巨型海岸新年燈籠，與冬奧聖火炬一同佇立在溫哥華山海之間，呼應本次燈會注重環境永續的策展主軸。

▲▼台灣燈會「國際友誼燈區」燈座。（圖／觀光局提供）

▲▼台灣燈會「國際友誼燈區」燈座。（圖／觀光局提供）

▲▼台灣燈會「國際友誼燈區」燈座。（圖／觀光局提供）

▲▼台灣燈會「國際友誼燈區」燈座。（圖／觀光局提供）

▲▼台灣燈會「國際友誼燈區」燈座。（圖／觀光局提供）

▲台灣燈會「國際友誼燈區」有來自國際單位參展的作品。（圖／觀光局提供）

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