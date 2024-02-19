前天剛獲評「工業百強企業」　大陸亞通科技驚傳爆炸！已3死2失聯

▲大陸亞通科技驚傳爆炸。（圖／翻攝自微博）



大陸海安應急管理公眾號18日發布情況通報，指海安經濟技術開發區亞太輕合金（南通）科技股份有限公司工廠，下午2時11分生產鋁棒的鑄造井區域發生爆炸。截至目前，共造成3人死亡，2人失聯，搜救和善後工作正在進行中。

《每日經濟新聞》報導，海安市實體經濟高質量發展大會暨2023年度影響力企業家頒獎儀式17日舉行，亞太輕合金（南通）科技有限公司獲評工業百強企業稱號。知情人士爆料，18日凌晨，亞太科技全資子公司亞太輕合金（南通）科技有限公司（以下簡稱亞通科技）發生一起爆炸事故。

從知情人士提供的現場圖片來看，廠房出現部分損毀，雖然火勢已經被撲滅，但部分建築出現了不同程度的坍塌，周邊仍有數輛消防車停駐。南通市應急管理局工作人員表示，具體事件還在處理當中，現場由市、縣兩級黨政主要負責同志現場指揮救援，已第一時間組織消防部門到場，現場消防人員仍在搜救當中。

亞通科技公司工作人員表示，目前相關事項還在核實當中，若達到披露標準將會第一時間告知。對方進一步稱，爆炸事故屬實，但公司仍在核實，目前還沒有進展和結果。亞太科技2022年年報顯示，亞通科技是上市公司全資子公司。

據了解，亞太科技於2011年上市，實際控制人為周吉、周福海、于麗芬家族，截至2月8月公司總市值約67億。公司年報披露，亞太科技在海安擁有兩家子公司，即亞太輕合金（南通）科技有限公司和江蘇亞太綠源環保科技有限公司，公司分別持股100％和48.5％。

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