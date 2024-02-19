超強沙塵暴襲擊新疆！天空「染成紅色」4.2萬人受困

▲新疆地區受到沙塵暴影響，黃沙漫天、能見度嚴重受阻。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸新疆地區近日受到強烈沙塵暴及降雪影響，甘肅、新疆共封閉了54個路段、關閉71個收費站，就連內蒙古、青海也跟著關閉了7個收費站，而這導致室外視野嚴重受阻，能見度不足50公尺，超過4萬名旅客被迫滯留，目前恢復通行時間還待定。

根據《星島頭條》的報導，新疆多地昨（17）日就出現特強沙塵暴，當日上午約10時許，黃沙布滿了天空，若羌縣縣城最低能見度只有73公尺，天空更呈現紅橙色。而到傍晚7時許，喀什地區、巴州南部、吐魯番市等地的局部區域也開始出現強沙塵暴，能見度小於500公尺，更有當地民眾表示有車窗碎裂被風吹走。

▲由於沙塵暴影響，天空呈現出紅橙色。（圖／翻攝自微博）

報導指出，維吾爾自治區氣象台指出，在17日夜晚到隔日白天，多地將會出能見度小於50公尺的特強沙塵暴。而根據交通運輸部路網中心的消息，截至18日上午8時，同時受到降雪和沙塵暴影響，甘肅、新疆多路段、收費站遭到封閉，內蒙古、青海也有數個收費站關閉。

另外，當局在17日上午已開始採取臨時措施，由於大量司機、乘客滯留在酒泉市，將啟動應急預案安置旅客，目前已成功安置超過4.2萬人，分別是敦煌市逾1.16萬人、玉門市4620人及肅州區1223人等等，而瓜州縣也緊急調度酒店約6000張床位，與學校合作提供宿舍1700張床，收容逾2.5萬人，並協調其能夠在會議室、餐廳等地開放臨時休息處。

而據大陸中央氣象台發布的沙塵暴藍色警戒及大風藍色警戒，新疆東部和南疆盆地、內蒙古西部、甘肅南部、寧夏、陝西大部、山西西部等地的不分地區，將出現揚沙或浮塵天氣（會使能見度降低、天空混濁），新疆南疆盆地之西部和南部地區、寧夏北部、陝西北部則會出現沙塵暴。

延伸閱讀

▸ 常客連續11天兌獎刮刮樂「獎金逾2.6萬」 老闆娘得知真相怒報警

▸ 10歲弟過年買零食…下秒遭「煙火插頭炸傷」搶救5天不治 家屬淚崩

▸ 一字之差…人妻打字輸錯導航 遭丈夫「丟包高速公路」崩潰報警