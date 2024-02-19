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懷疑陸配妻「養生館工作」不純　打零工夫分居7年崩潰訴請離婚

懷疑陸配「養生館工作」動機不純　打零工夫與妻分居7年訴請離婚

圖文／CTWANT

一名陸籍人妻2015年與台籍人夫結婚，但在來到台灣後才知道，丈夫靠打零工度日，而她為此只好前往提供食宿的養生館工作，2人因此分居7年，後來男方自認遭到惡意遺棄，不堪受到言語暴力，又控女方工作期間曾與他人合意性交，此案經由彰化地方法院審理，准予離婚。

判決書指出，這對夫妻2015年1月在大陸結婚，同年6月1日在台灣戶政機關辦理登記手續，但因仲介、女方欺瞞，導致男方婚前渾然不知另外一半的宗教信仰、飲食習慣與他不同，以為妻子未曾有過婚姻，亦非信仰天主教。

人夫控訴，信奉天主教的妻子不僅不願共同茹素，起初雙方雖是住在一起，女方卻在取得居留證後去外縣市的養生館工作，懷疑從事色情按摩，且在工作期間曾與他人合意性交。原本妻子每月僅返家1、2次，後來次數漸少，致使雙方分居長達7年以上，因此男方主張遭到惡意遺棄，認為此段婚姻關係形同虛設。

人夫續指，妻子某天下午返家，還持菜刀攻擊房間喇叭鎖及房門，行為構成家庭暴力；傍晚雙方再於廚房發生肢體衝突，使他左手掌心流血。男方還說，女方婚後僅去探視公公一次，私下卻道「這些事是你爸的事」、「你爸你直叫你，說甚麼我又聽不懂」，並說「等我拿到身分證，要不然拿錢來離婚」，維持婚姻的目的是為取得台灣身分證。

人妻解釋，當初嫁來台灣，在家侍奉公婆三餐恪盡孝道，數月後卻發現，丈夫靠打零工過活，收入不足應付個人開銷，因此常向父母伸手討錢，才讓她不得不在同鄉的引薦之下，前往外縣市提供食宿的養生館肩負賺錢責任，卻遭男方扭曲成替男性按摩、卡拉OK伴唱、陪酒甚至與他人合意性交等事，讓她非常心寒。

法官指出，人夫控訴妻子暴力情事，是因男方不讓返家的女方進房拿取私人衛生用品導致，而她以工具欲撬開房門，並未對人攻擊，認定男方所為同樣構成家庭暴力；但從雙方的LINE對話紀錄，發現人妻曾轟「你是X了嗎？電話不回，LINE也不回」、「神經發作」、「你啞巴了還是怎樣」、「你不是拜拜就有錢了」、「你這種人和尚不像和尚，人不像人」、「你父母攤上你這個XX也是上輩子造的孽」、「叫你好好做人不做，偏要做鬼」、「我也受不了你這種垃圾男人」等語，人夫也說「我有喜歡的人，在國外」、「我不愛你，不喜歡你，對妳沒感情，沒話題聊，相處在一起，不快樂，不幸福」，且還表明拒讓妻子返家同住，並將訴請離婚結束「錯誤的婚姻」。

法官表示，人夫對於妻子既已失去情意，並且自承另有新歡、拒絕被告同居；人妻則於多次爭執期間多以不堪字眼辱罵、嘲諷，更有厭棄此段婚姻關係之語，加上雙方長期分居兩地，全無修復關係之熱忱及舉動，難以重建互相扶持之共同生活，堪認婚姻已生重大破綻而無回復之望，因此准予離婚。

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