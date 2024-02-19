小米爆月底裁員「只通知不協商」員工氣炸：坑一波年終　公司發聲

▲小米爆月底裁員。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

大陸小米公司近日爆料，公司2月底又要進行一輪大規模的裁員，賠償標準是n＋1，而且只通知、不協商，忍不住感慨「由於3月5日才發年終獎，提前裁員就可以坑員工一波年終獎」。對此，小米公關部門「小米王化」在社交媒體上發文闢謠，強調公司並無任何裁員計劃，僅為基於年終績效考核的正常人員調整。

綜合陸媒報導，此前，有認證為小米員工的網友在社交平台上表示，小米2月底又要進行一輪大規模的裁員，賠償標準是n＋1，而且只通知、不協商。該網友對此十分感慨，「由於3月5日才發年終獎，提前裁員就可以坑員工一波年終獎。」小米王化在文中表示，他注意到了這一傳聞，並在開工第一天就多方確認，確認結果為公司並無任何裁員計劃。

據悉，在2022年底同樣傳出小米裁員的消息，當時的補償方案為N＋2，預計裁員人數在6000人左右。此外，也有應屆生稱處於試用期時，就被小米公司裁員。小米員工當時透露，此次裁員中，手機部、互聯網部、中國部等多部門均有涉及，但部門之間裁員力度不盡相同。其中，中國區個別部門裁員比例高達75％，互聯網部也有團隊裁員40％。

不過，小米方面回應稱，年底裁員確有其事，補償政策按照N＋2執行，但是裁員數量和規模沒有傳言中的這麽大，這部分誤解來自脈脈平台上一則匿名造謠，目前公司已經取證開始走法律程序。

不久前，雷軍發文稱，目前正為小米SU7上市做最後準備，為了能讓自己把更多精力放在汽車業務上，公司決定，集團總裁盧偉冰兼任小米品牌總經理，以後小米手機發布會也將由盧偉冰主講。此外，王騰將接任Redmi品牌總經理。雷軍強調，手機業務始終是小米的核心業務，自己會持續保持足夠的精力投入。

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