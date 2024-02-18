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暖熱如夏到周三　周四變天！北台灣轉濕涼「低溫時間曝」

▲▼氣象署表示，上半周天氣溫暖，周四起因鋒面通過與東北季風增強開始轉涼。（圖／氣象署提供）

▲氣象署表示，上半周天氣溫暖，下半周因東北季風影響，天氣開始轉涼。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

今天各地天氣穩定，南高屏不少測站還出現30度以上高溫。中央氣象署指出，根據17時最新預報，明（19日）天起到周三（21日），天氣型態與今天類似，但周四（22日）起因鋒面通過及東北季風增強，北台灣轉涼，周五、六在東北季風影響下，除中南部平地為多雲到晴，其他地區都有降雨機率，北台灣偏濕涼，低溫下探12度，高溫降幅也達7到8度，民眾要注意天氣變化。

今天天氣穩定，南高屏高達17個測站出現30度以上高溫。象署預報員葉致均表示，明天到周三天氣型態與今天類似，各地大多為晴到多雲，東半部及恆春半島有零星短暫雨，其中明、後天後北部山區也有零星短暫陣雨。

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葉致均表示，明起到周三各地溫暖偏熱，各地高溫都在26度以上，中南部甚至可達31至32度，感受有點像夏天，但各地早晚仍偏涼，西半部日夜溫差可達10度或以上，早出晚歸民眾要注意保暖。另這段期間，金馬與西半部也要注意清晨及夜晚有局部霧或低雲影響能見度。

周四起因鋒面通過及東北季風增強，葉致均指出，北部及東北部天氣稍轉涼，但真正有明顯轉變在周五（23日）。周五到下周日（25日）受東北季風影響，水汽增多，北部及東半部將有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

也因為東北季風關係，葉致均表示，周五到下周日北台灣轉為濕涼，其他地區也稍轉涼，北部高溫剩下18至20度，和上半周高溫相比，下降約7到8度，低溫剩下12至15度，也下滑5到6度，中南部高溫略降5度左右，要留意日夜溫差較大。

▲▼周一到周三天氣穩定，周四起鋒面通過與東北季風增強。（圖／氣象署提供）

▲周一到周三天氣穩定，周四起鋒面通過與東北季風增強影響，天氣開始轉涼。（圖／氣象署提供）

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