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大回暖來了！下周連2天最熱「飆破33度」　冷空氣下周四晚上抵達

▲▼20240128今日天氣。（圖／記者呂佳賢攝）

▲明天起連日大回暖，下周二、三最熱，下周四晚上又有下一波冷空氣抵達。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

南風來了，天氣將大回暖，氣象粉專指出，下周二、下周三最熱，西部內陸局部地區可到33度以上，下一波冷空氣下周四晚上抵達。氣象署則表示，下周四後將開始降溫，3天內可驟降10度左右，下周六台北低溫下探15度，這波冷空氣至少冷到27日。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，天氣將大回暖，下周二、下周三最熱。明天(18日)開始轉為偏南風，溫度一天比一天高，到了下周二(20日)、下周三(21日)是最熱的一天，各地高溫可達30度以上，西部內陸甚至可達33度以上，會感覺到炎熱。下一波冷空氣預計是下周四(22日)晚上抵達。

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未來一周天氣趨勢，中央氣象署預報員林定宜則說明，下周四前都是好天氣，明天環境風轉東南風到偏南風，各地氣溫回升，白天溫暖暖熱，早晚涼，西半部日夜溫差大，預測台南以北、宜蘭低溫15到18度，高屏、花東低溫19到20度，高溫方面，北部、東半部約26到27度，中南部28到30度，日夜溫差超過10度，天氣方面穩定，大多晴到多雲，僅有東半部、恆春半島有零星短暫雨。

林定宜表示，穩定天氣持續到下周三，下周三前偏南風，天氣穩定，大多晴到多雲，東半部有零星短暫雨；下周二、下周三，天氣有點熱，午後北部山區熱對流發展有零星短暫雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

不過下周四又要變天了，林定宜表示，下周四鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部稍轉涼，下周五、下周六東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其他地方也稍轉涼。

降雨部分，林定宜指出，下周四之後，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地方多雲到晴。

至於下周四後的冷空氣強度，林定宜表示，目前預報上仍是東北季風而已，這波冷空氣會持續到2月27日，會不會影響更久還要觀察。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

林定宜指出，下周四之後開始降溫，每天持續下降3到5度，北台灣3天內可下降10度左右，下周六(24日)台北低溫下探15度，高溫也僅有19度，相較下周三，不但有明顯降溫，北東天氣也較濕冷。

此外，周日、下周二、下周三西半部地區夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度，周日至下周四馬祖、金門不定時會有霧或低雲影響能見度，要留意交通安全和航班資訊。

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