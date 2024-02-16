明晨探12度！下周一路回溫　再變天時間曝「涼冷空氣接力到2月底」

▲明晨還有一波低溫，台南以北下探12度。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(17日)清晨受東北季風和輻射冷卻影響，台南以北低溫下探12度，白天過後東北季風減弱，氣溫回升，高溫上看28度，日夜溫差超過10度以上，下周三前日夜溫差變化大；下周四鋒面通過、東北季風增強，屆時雨區將擴大，偏涼冷空氣影響將持續到2月底。

氣象署預報員陳姵安表示，明天清晨東北季風加上輻射冷卻影響，明天偏冷，台南以北12到14度，宜花約15到16度，高屏、台東則約17度。明天白天東北季風減弱，氣溫各地回升，北台灣高溫21到26度，其他地區普遍24到28度，西半部日夜溫差大，有超過10度以上溫差。

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今晚間水氣減少，陳姵安表示，明天開始降雨只剩東半部、恆春半島有零星短暫雨，類似型態將持續到下周三(21日)，其他各地多雲到晴，下周三前日夜溫差大。

▲未來一周天氣重點和趨勢。（圖／氣象署）

緊接著，下周四(22日)鋒面通過、東北季風增強，北台灣將再轉涼，其他地區則是下周五也會陸續轉涼；另外下周四開始降雨增多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地方多雲到晴。

東北季風影響，溫度部分也將逐步下降，陳姵安表示，下周四晚上低溫北部約15到16度，其他地方18到20度，下周五晚上會更冷，溫度會再下降1到2度，後續東北季風影響時間長，2月底前都會受東北季風影響，偏涼冷空氣將持續到2月底。

另外明天晚上開始，中部以北會有局部霧或低雲，周日到下周四金門、馬祖易有局部霧和低雲影響能見度。